Des cibles précises d’immigration pour maintenir le français dans le Nord de l'Ontario

Le rapport, réalisé par Mercedes Labelle, intitulé « Ambition : Objectifs de migration des locuteurs du français », et consiste en une série de 16 textes traitant des réalités et des projections pour 14 villes du Nord de l’Ontario pour les dates butoirs de 2022 et 2026.

Ces articles indiquent combien de futurs migrants parlant le français et de migrants francophones devraient être ciblés pour maintenir les niveaux actuels de pénétration du français dans le Nord de l’Ontario.

Le Centre francophone à Thunder Bay regroupe plusieurs organismes offrant des services aux francophones de la région. Photo : Audrey Debruyne

Si les communautés du Nord de l’Ontario ne maintiennent pas au moins la proportion actuelle de personnes d'expression française et de francophones dans le principal groupe d’âge actif de 25 à 65 ans (par la migration et la rétention), il est probable qu’il n’y ait pas suffisamment de travailleurs pour offrir des services en français au cours des prochaines années, affirme Mme Labelle.

La série Ambition détaille les cibles de migration d’entrée nécessaires sur une base régionale, chiffres à l’appui.

Dans certaines régions et collectivités, les cibles sont petites, tandis que d’autres sont plus importantes. Parmi tous les districts du Nord, c'est celui de Cochrane qui a besoin du pourcentage le plus élevé de migrants d’entrée parlant le français et de migrants d’entrée francophones pour maintenir les niveaux actuels de sa main-d’œuvre, en raison de la prévalence déjà élevée de ces populations.

Rainy River nécessite le plus bas niveau, soit environ 3 % pour les deux groupes de migrants.

Pourcentage de migrants francophones nécessaires pour maintenir le taux de francophones par district : Cochrane : 57,6 %

Sudbury : 34 %

Timiskaming : 34 %

Thunder Bay : 4,7 à 5,1 %

Rainy River : 3 % Source : Institut des politiques du Nord

Le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l'Ontario a contribué à cette série d’articles, qui proposent de nouvelles cibles d’immigration francophone pour combler les besoins de la région.

Ça prend un effort de l’ensemble de la société, c’est le but de ces papiers. Il importe que chaque acteur communautaire francophone se rende compte de l’importance de s’impliquer dans le dossier de l’immigration francophone, sur les comités du réseau, dans les municipalités , déclare Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau du Nord.

Pour le Grand Sudbury, on parle d’ici 2026 d’un nombre requis d’environ 10 000 nouveaux arrivants nécessaires à atteindre les cibles requises.

Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau du Nord . Photo : Facebook / Carrefour francophone

« La cible fédérale de 4,4% fonctionne bien pour Toronto, Calgary et Vancouver, et contribue à y renforcer la communauté francophone. Mais dans les endroits qui reçoivent moins de nouveaux arrivants, c’est largement insuffisant. Un taux d’immigration de 4,4% ne va que contribuer à l’anglicisation de ces régions. » — Une citation de Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau du Nord

Pour appuyer les efforts d’attraction et de rétention ciblés, les communautés peuvent travailler dans le cadre de programmes existants, comme le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord ou l’Initiative des communautés francophones accueillantes, et élaborer de nouvelles initiatives pour encourager la migration francophone, dit-il.