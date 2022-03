La programmation du 39e Carrousel international de Rimouski dévoilée

L'équipe du 39e Carrousel international de Rimouski a dévoilé sa programmation jeudi. Les activités auront lieu à divers endroits, réels et virtuels : la Coopérative Paradis, le Cinéma Lido, aux Jardins de Métis, sur le site web La Fabrique culturelle de Télé-Québec, en visioconférence et lors de directs sur Facebook.

Le Carrousel international du film de Rimouski toujours consacré aux jeunes. Il comprend notamment des projections de films et de courts métrages, et des ateliers.

On aime mettre de l'avant l'éducation cinématographique. On est vraiment persuadés que la culture, le cinéma, permet d'en apprendre beaucoup plus sur notre monde, de nous ouvrir, d'ouvrir notre esprit critique. On est vraiment persuadés de ça , a déclaré la directrice générale du Carrousel, Claire Léger, en conférence de presse.

Soirée d'ouverture

Le festival doit s'ouvrir par la projection de deux œuvres cinématographiques qui mettent en vedette des enfants de la région : Cache-Cache de Benoît Ouellet, produit dans le cadre des Enfants du Paradis en tournage (en collaboration avec Paraloeil) et Instapig de Marc Lepage, monté par Benoit Rochette avec des jeunes du secondaire de l’école du Bic.

Le court métrage belge Panique au village sera aussi projeté lors de cette soirée d'ouverture.

75 films en compétition

Plus 70 films seront en compétition pour divers prix durant le festival. Ces prix seront décernés par les jurys enfants et adolescents .

L'équipe du Carrousel indique qu'elle a reçu plus d'une soixantaine d'inscriptions de jeunes qui souhaitaient faire partie des jurys.

Prix à décerner pendant le festival Meilleur court métrage ENFANT : 1000 $ en argent décerné par l’INIS - Institut National de l’Image et du Son Meilleur court métrage ADOLESCENT : 1000 $ en argent décerné par La Fabrique Culturelle de Télé-Québec Meilleur court métrage COURTS D'ÉCOLE : 500 $ en argent décerné par Unis TV Prix André-Melançon : pour le meilleur court métrage québécois d’un.e cinéaste de la relève : 5000 $ en service de postproduction décerné par l’ONF-ACIC et 10 000 $ en service de location de matériel décerné par Paraloeil ou au choix une résidence dans le Bas-du-Fleuve comprenant un hébergement de deux semaines et un cachet de 1000 $, avec accès au parc d'équipement de Paraloeil.

Le Jury Enfant est composé de jeunes entre 6 et 12 ans provenant du Bas-Saint-Laurent : Bastien Bouillon, Constantine Laterreur, Khena Martinoli Toanen, Gaspard Pelletier et Elisa Reymond Cambefort.

Le Carrousel international du film de Rimouski proposera cette année encore, de sortir le cinéma des salles avec son projet des Vitrines installées au Bic et aux Halles St-Germain notamment.

Aussi, 1800 élèves profiteront du festival grâce au volet scolaire.

La Lanterne magique de retour

La Lanterne magique est un concours de création de courts métrages d'animation en image par image. Il existe depuis 20 ans.

Les participants à ce concours sont encadrés par des professionnels du milieu du cinéma. De nombreux prix sont remis pendant la compétition.

Pour une deuxième année, le concours se déroulera en ligne. Les participants auront accès à diverses ressources et conseils de la part du Carrousel.

Le concours est ouvert depuis le 17 février et les participants ont jusqu’au 27 mars pour envoyer leur œuvre à l'équipe du festival.

Ils seront ensuite visionnés et évalués par les jurés Pascal Huynh, Dominique Côté et Liane Roux. Les prix seront remis le 3 avril.

Résidence de scénarisation

Le Volet Pro du Carrousel existe depuis 2018. Les professionnels de l'audiovisuel et les cinéastes émergents sont invités à y participer.

Une résidence de scénarisation d'œuvres audiovisuelles destinées à la jeunesse doit se tenir cette année.

Les résidents ont été sélectionnés sur la base de leur scénario en cours d'écriture. Ils bénéficieront, pendant huit jours, de l'aide de mentors, de sessions de travail en groupe et d'une activité avec des jeunes de la région.

Ils séjourneront à la maison des stagiaires des Jardins de Métis.

La scénariste Catherine Léger agira comme mentore pour les résidents. (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

La mentore de la résidence de cette année est Catherine Léger, la scénariste qui a, entre autres, signé les scénarios de Charlotte a du fun et l’adaptation pour le cinéma du roman La Déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen.

Les résidents pourront aussi rencontrer en visioconférence Jean-François Lévesque, un cinéaste originaire de Rimouski, connu pour son travail en animation.

Avec des informations de Xavier Lacroix