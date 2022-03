Une ancienne candidate de Québec solidaire rejoint Éric Duhaime

Très honnêtement, dans l’ancien paradigme, je n’aurais jamais cru que j'attirerais des gens de Québec solidaire (QS), dit Éric Duhaime. Mais avec le nouveau clivage créé par la pandémie, c’est possible.

Luce Daneau milite avec QS depuis sa fondation et elle a mis sur pied l’instance Québec solidaire Drummond. Elle est orthopédagogue et propriétaire de la Clinique d'évaluation professionnelle et de rééducation des apprentissages à Drummondville. Au moment d’écrire ces lignes, toutes ses publications avaient été effacées de sa plateforme Twitter.

Le chef du PCQ estime que la population est maintenant divisée entre ceux qui veulent garder leurs droits civiques et ceux qui font confiance au gouvernement pour rester en sécurité .

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le PCQ dénombre aujourd’hui 54 000 membres, selon M. Duhaime. S’il comptait d’emblée garnir ses rangs de gens qui ont choisi la CAQ au dernier scrutin, il souhaite aussi aujourd’hui aller chercher des votes chez les électeurs plus à gauche de l’échiquier politique.

J’observe qu’il existe une aile un peu plus hippie chez QS qui prône le vivre et laisser-vivre que je peux rallier. Il y a aussi des artistes qui se sont sentis laissés de côté pendant la pandémie et des gens qui se sont retrouvés dans les convois de la liberté.