La Ville de Québec lance un service de transport à la demande dans les banlieues

Le maire Bruno Marchand parle d’une révolution de la mobilité à Québec . Il s’agit selon lui d’un ajout considérable dans l’offre de transport en commun pour les résidents des trois secteurs où Flexibus sera d’abord offert, soit le nord-est de Québec, le nord-ouest de Québec et l’est de Beauport.

Flexibus sera déployé progressivement dans plusieurs secteurs de la périphérie de Québec. Photo : Courtoisie / Ville de Québec

La Ville de Québec entend étendre le service à d’autres quartiers de la périphérie au cours des quatre prochaines années en commençant avec le nord de Beauport en 2023. Suivront les municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette en 2024, puis l’Anse au Foulon et le Cap-Diamant en 2025.

Cette année, neuf véhicules ont été dédiés à ce nouveau service. Ils peuvent accueillir sept passagers chacun, ou cinq si une personne en fauteuil roulant se trouve à bord. La Ville précise que tous ces véhicules sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite .

Les clients qui souhaitent demander un transport doivent le faire à partir de l’application mobile Flexibus ou le site web du service. Pour ceux qui n’auraient pas accès à ces plateformes électroniques, le Réseau de transport de la Capitale (Réseau de transport de la capitale RTC ) indique qu’il sera possible de réserver une place dans un véhicule en appelant au service à la clientèle.

Les clients qui utilisent l’application seront informés en temps réel de l’heure d’arrivée. La Ville mise entre autres sur l’intelligence artificielle pour gérer les horaires, les trajets et les nouvelles demandes de transport.

Sous-traitant

Flexibus ne sera pas opéré par le Réseau de transport de la capitale RTC , mais plutôt par l’entreprise Taxi Coop 5191. On ne parle pas du même service. On parle de véhicules et non pas d'autobus , précise la présidente du Réseau de transport de la capitale RTC , Maude Mercier Larouche. Selon le contrat, c’est également l’entreprise de taxi qui a fait l’acquisition des véhicules et qui sera responsable de leur entretien.

À l’origine, Flexibus devait être lancé en 2021, mais le projet a été retardé en raison des problèmes d’approvisionnement de véhicule automobile causés par la pandémie.