Harold LeBel ne sera pas candidat au scrutin provincial d’octobre

Son procès devait se tenir ce printemps devant juge et jury, mais M. LeBel a annoncé en conférence de presse jeudi que les procédures judiciaires étaient repoussées à l'automne. Le procès se déroulerait donc pendant la campagne électorale et c'est ce qui a motivé la décision du député de ne pas briguer un nouveau mandat.

Le député s'est dit déçu d'avoir dû prendre cette décision. Il a précisé qu'il n'y avait aucun lien entre cette décision et une potentielle présomption quant à l'issue de cette affaire.

J'étais prêt avec humilité et confiance à leur demander [aux électeurs de Rimouski] de continuer à les représenter , a-t-il ajouté.

« Les circonstances font que je n'ai pas le choix, mais je le fais assez sereinement. » — Une citation de Harold LeBel, député de Rimouski

Comme vous le savez, j'ai toujours eu un très grand respect pour la population de la circonscription de Rimouski. Je me suis fait un point d'honneur de me montrer à la hauteur de la confiance des gens de chez nous et du mandat qu'on m'a confié de bien les représenter. Au cours des huit dernières années, j'ai voulu servir les citoyens de Rimouski-Neigette et m'assurer que des projets se concrétisent , a déclaré le député qui compte terminer son mandat.

« Je pense aussi avoir développé un lien affectif puissant avec les gens d'ici. Un lien que je sens encore très présent aujourd'hui. J'aime bien aller à la rencontrer des gens. J'aime bien les écouter et les représenter. » — Une citation de Harold LeBel, député de Rimouski

Harold LeBel s'est dit particulièrement fier d'avoir contribué à faire débloquer certains dossiers comme celui du développement de la Réserve Duchénier et de la Faculté de médecine décentralisée de l'Université Laval à Rimouski.

Il a aussi milité avec vigueur pour améliorer le bien-être des aînés.

Le député avoue toutefois être déçu que les dossiers du déménagement de la Coopérative Paradis et de la cathédrale de Rimouski n'aient pas pu connaître de dénouement pendant ses deux mandats comme député de Rimouski.

Harold LeBel indique que le report de la tenue de son procès à l'automne a motivé sa décision de ne pas briguer un 3e mandat comme député de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

M. LeBel a aussi affirmé qu'il soutiendra tout candidat indépendantiste qui se présentera dans la circonscription de Rimouski en octobre. Le Parti québécois, c'est ma famille. C'est toute ma vie. Je suis membre et je suis indépendantiste , a-t-il ajouté.

Harold LeBel milite au Parti québécois PQ depuis son adolescence. Il a été candidat cinq fois lors d'élections générales, dont trois défaites et deux victoires. Il a notamment été candidat dans la circonscription de Kamouraska-Témiscouata en 2003.

Harold LeBel milite au Parti québécois depuis son adolescence. Il a été candidat aux élections générales cinq fois dans différentes circonscriptions du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Le député a été exclu du caucus des députés du Parti québécois (PQ) après qu'il a été arrêté le 15 décembre 2020 pour agression sexuelle.