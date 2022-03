Journalistes en Russie : « J’ai honte. J’ai mal. J’ai peur. »

Anna* est l’une des femmes les plus brillantes qu’il m’ait été donné de rencontrer dans ma vie. Elle a le teint très pâle, le regard intense, charismatique. Elle est polyglotte, drôle, caustique, raffinée. J'ai fait sa connaissance lors d'un voyage en Europe, il y a plusieurs années.

Dans la jeune cinquantaine, Anna vit à Moscou et écrit pour diverses publications étrangères. Quelques jours avant le début de la guerre, elle est partie en voyage, un voyage dont elle ne sait pas encore si elle va revenir. D’ordinaire, elle peut parler de tout et son vocabulaire, même en français, est plus riche et plus varié que le mien. Mais quand j’ai réussi à la joindre cette semaine, elle n’avait qu’un mot à la bouche : apocalypse. Au bout du fil, il y avait une terreur, une gravité que je n’avais jamais entendues dans sa voix.

« Mon pays a disparu. Pour moi, il n’existe plus. Poutine a non seulement déclaré la guerre à l’Ukraine, mais à la Russie elle-même, c’est une double guerre. » — Une citation de Anna*, journaliste

Poutine est en guerre contre les intellectuels, les journalistes, les progressistes de son propre pays , me dit aussi Nicolaï*, 37 ans, un autre journaliste désespéré que j’ai joint dans son petit appartement d’une ville russe de taille moyenne. J’ai peur d’être sous écoute, peur d’être arrêté , m’a-t-il expliqué d'emblée, en me demandant de ne pas divulguer son véritable nom.

J’ai des collègues d’un journal de la région de l'Oural qui ont osé publier en une une dénonciation de la guerre. La police a investi leurs locaux et saisi les copies du journal. Les journalistes qui osent écrire les mots « guerre » ou « invasion » s’exposent à des peines de prison de 15 ans, me raconte encore le journaliste.

Dans une autre pièce, on entend un enfant pleurer. J’ai un bébé de 16 mois , murmure Nicolaï. Bien qu’il soit en Russie, à des milliers de kilomètres, au bout d’une connexion incertaine, l’angoisse de l’homme est palpable. Je lui demande donc comment il va, lui. Le journaliste soupire puis, la voix étouffée, il me répond après quelques secondes d’un silence lourd :

« J’ai honte d’être Russe. J’ai mal, j’ai peur, je me sens impuissant. » — Une citation de Nicolaï*, journaliste

Une femme arrêtée lors d'une manifestation contre l'invasion de l'Ukraine le 3 mars à Saint-Pétersbourg Photo : afp via getty images

Nicolaï est né à la fin des années 1980. Il a étudié le journalisme à l’Université de Moscou, animé par l’ambition de pratiquer le métier d’informer. Beaucoup de ses collègues de l’université travaillent dans deux médias indépendants que le Kremlin a décidé de faire taire, mardi dernier.

L’Écho de Moscou, une radio indépendante fondée en 1990 et dont le slogan est Radio libre pour des gens libres , a été retirée des ondes. La chaîne de télévision Dojd a connu le même sort le même jour. Le régime a justifié ces fermetures en invoquant que les deux médias avaient publié des informations sciemment erronées concernant les activités du personnel militaire russe .

C’est qu’il faut dire "opération spéciale" , m’explique avec ironie Alexander Pumpyansky. À 82 ans, l’homme est un vétéran de la presse libre en Russie. Il a dirigé, à partir de l’époque de la Perestroïka, à la fin des années 1980, un hebdomadaire sur l’actualité politique. La première publication à se déclarer indépendante à l’époque , se souvient le chroniqueur avec fierté. Mais cette époque lumineuse de l’histoire russe semble loin, désormais.

« Nous vivons actuellement un cauchemar. Nous sommes embarqués, malgré nous, dans un train qui fait marche arrière et recule dans l’histoire vers l’obscurantisme de l’URSS. » — Une citation de Alexander Pumpyansky, journaliste

29 août 1968 : Les habitants de Prague vaquent à leurs occupations, tandis qu'un char russe se tient sinistrement à l'arrière-plan, au moment où les Soviétiques prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie. Photo : Getty Images / Reg Lancaster

Alexander Pumpyansky évoque le souvenir d’août 1968. Une autre invasion. À Prague. Des chars d'assaut, des bottes, de la violence. À l’époque, la Russie a envoyé en Tchécoslovaquie, un pays pourtant lui aussi membre du bloc communiste, une armée d’un demi-million d’hommes. Peu après, 120 000 Tchèques ont quitté leur pays. 500 000 personnes qui avaient protesté contre l’envahisseur ont été contraintes de quitter leurs emplois.

Durant l’invasion de Prague par la Russie, Pumpyansky était étudiant à Moscou. La propagande, à l’époque, ressemblait beaucoup à celle d’aujourd’hui, se remémore-t-il. On nous disait que les Tchèques réclamaient une intervention de l’URSS pour sauver l’idéal communiste, que ce n’était pas une invasion, que les Tchèques étaient heureux de nous voir arriver pour les sauver.

J’ai demandé à Alexander Pumpyansky si je pouvais utiliser son véritable nom. Il a dit oui. Avec courage, même s’il prédit le pire des sorts à la liberté d’expression. Cela pourra devenir dangereux. Le régime se crispe et quiconque ose parler pourrait être déclaré ennemi du régime, comme au temps de l’Union soviétique . De chez lui, il observe la catastrophe . Il se souvient avec nostalgie de la chute du mur de Berlin en 1989, de Gorbatchev, de la liberté, et de son goût tout neuf à l’aube des années 1990. Plus de 30 ans plus tard, il prédit le pire.

« Nous allons devenir le paria du monde. Cela aura des conséquences fatales pour les Russes et la Russie. » — Une citation de Alexander Pumpyansky, journaliste

Vers un exode des cerveaux?

Anna craint la guerre civile. Il va y avoir une terrible crise économique et la pauvreté, comme en 1917, va alimenter les révoltes et les tensions à l’intérieur de la Russie , pense-t-elle.

Une semaine avant le déclenchement de la guerre, Anna avait quitté la Russie pour effectuer un voyage d’affaires. Je ne sais pas quoi faire. Rentrer? Tous les gens qui peuvent partir, en ce moment, essaient de le faire . Mais Anna n’était, en principe, pas partie pour longtemps. À Moscou, elle a ses grands enfants, son appartement, son travail.

Nicolaï confirme que de plus en plus de ses collègues songent à partir. Il m’explique faire partie d’un groupe de discussion de journalistes russes sur Internet qui compte 300 membres. Déjà, quelques collègues ont réussi à fuir. De l’étranger, l’un d’eux a publié une annonce mentionnant que des médias européens étaient susceptibles de nous engager et donnaient une adresse pour envoyer nos CV. Mais ils ont dû retirer la publication, l’adresse ayant été inondée de CV.

Mais quitter la Russie n’est pas si simple et, surtout, très cher. Les seuls vols internationaux encore disponibles sont ceux qui se dirigent vers Istanbul et le Qatar, mais c’est dispendieux. Les gens s’arrachent ces billets-là. Nicolaï me parle de sa femme et de son enfant, de ses inquiétudes, mais aussi de ses regrets.

« Nous sommes à ce moment de l’histoire ou on se dit : les signes étaient là depuis longtemps. » — Une citation de Nicolaï*, journaliste

Il me raconte que, depuis des mois, la censure s’est densifiée. Le Kremlin a inventé une sorte de marque d’infamie pour faire taire les discours critiques. Depuis un certain temps déjà, certains médias critiques du régime devaient inscrire sur leurs publications, quelles qu’elles soient : agents de l’étranger. L’étiquette infamante visait à faire peur aux annonceurs et à tous ceux que ces médias voulaient citer , explique encore Nicolaï.

Une marque d’infamie…

Cela ne rappelle-t-il pas un certain régime allemand?