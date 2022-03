Que va-t-il devenir de l’ancien palais de justice de Fredericton?

Tandis que la construction d’un nouveau palais de justice commence à Fredericton, plusieurs intervenants discutent de l’avenir de l’ancien édifice qui l’abrite à l’heure actuelle et dont une partie remonte au 19e siècle. Le gouvernement provincial, propriétaire de l’édifice, n’a pas encore annoncé ce qu’il compte en faire.

Il importe de faire en sorte que l’édifice ait un avenir, selon Jeremy Mouat, président de l’organisme Fredericton Heritage Trust, qui se consacre à la conservation du patrimoine de la capitale provinciale.

Jeremy Mouat et d’autres intervenants ont participé à une discussion en ligne, mercredi soir, animée par le député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon.

Selon M. Coon, l’édifice est un ancrage structurel pour le cœur et l’âme du centre-ville de Fredericton .

D’autres participants, l'architecte historien John Leroux et l’ingénieur Tom Morrison qui se spécialise en monuments historiques, disent aussi qu’il faut conserver celui-ci et lui donner une autre vocation.

L’édifice original a été inauguré en 1876. Il abritait l'école normale provinciale qui formait du personnel enseignant. Un incendie a ravagé l'édifice en 1929, mais les colonnes à l’entrée ont été conservées. L’école a été reconstruite et rouverte en 1931. L’édifice est devenu plus tard l’école secondaire anglophone de Fredericton, et enfin, le palais de justice dans les années 1970.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'ancienne école normale provinciale du Nouveau-Brunswick avant l'incendie de 1929. La colonnade à l'entrée a été conservée lors de sa reconstruction. Photo : Musée du Nouveau-Brunswick

S’il ne sert plus à rien, l'édifice va se détériorer et il faudra se résigner à le démolir, mais il est trop précieux pour laisser cela se produire, estime M. Mouat.

John Leroux croit que l’édifice peut à nouveau servir à l’éducation. Il écarte vivement la possibilité qu’il serve au logement.

La Dre Sara Davidson, du centre de désintoxication River Stone Recovery Centre, aimerait que l’édifice abrite une jeune troupe de théâtre, des studios d’artistes, des ateliers d’artisanat et de l’espace pour les immigrants.

Des défis surmontables, selon un ingénieur

Les utilisateurs du palais de justice disent depuis des années qu’il est en mauvais état. Un problème d’ascenseur en 2019 a d'ailleurs entraîné le report de procès qui devaient avoir lieu avec un jury.

Le juge à la retraite Bruce Noble, un autre participant à la discussion de mercredi soir, souligne que l’ascenseur se trouve dans le centre de l’édifice. Il n’est donc pas directement accessible de l’extérieur. M. Noble estime que c’est un problème.

Mais l'ingénieur Tom Morrison affirme que les défis de cet édifice peuvent être surmontés avec une bonne planification.

Le nouveau palais de justice le long de la rue King doit ouvrir ses portes en 2025.