Finie la vaccination obligatoire à Hearst

Il n’est donc plus obligatoire pour les élus, les employés municipaux, les sous-traitants et autres locataires d’édifices municipaux d’être vacciné pour pouvoir travailler à Hearst.

Le conseil municipal se justifie en partie en pointant du doigt les consignes sanitaires allégées dans la province.

Le maire Roger Sigouin insiste surtout sur le fait que la politique de vaccination a laissé un grand vide en matière de personnel, principalement à ce moment-ci de l’année où la préparation du budget occupe toute la place.

C’est certain qu’au niveau du budget, on a besoin d’avoir des réponses à nos questions, parce qu’on n’avait personne. Il y a eu assez de changements : l’administrateur est parti, la trésorière est partie. On n'avait pas le choix de retourner à la table du conseil, et il faut avancer avec le budget. C’est notre grosse priorité en ce moment.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, souligne que la décision du conseil n'a pas été prise à la légère. Photo : Radio-Canada

Irremplaçable

L’exemple le plus frappant à Hearst : l’agent de développement économique de la ville avait quitté son emploi puisque ses convictions ne concordaient pas le règlement municipal et qu’il voulait prendre soin de ses enfants.

Or, son apport était inestimable en cette période de l’année, souligne le maire. Il a donc été réembauché, mais à contrat.

Cet employé aura l'option de faire une nouvelle demande d’emploi dans le but de le réintégrer à temps plein, lorsque le poste sera à nouveau affiché.

À écouter : l'entrevue de Roger Sigouin au Matin du Nord

Loin d'être unanime

Le maire de Hearst rappelle que l’abrogation de la politique municipale n'a pas fait l'unanimité à son conseil.

Plusieurs de ses collègues se sont interrogés sur la pertinence de mettre fin à la politique de vaccination, lors des discussions au conseil municipal plus tôt cette semaine.

Roger Sigouin souligne cependant l'urgence de la situation.

Personne n’aime avoir un fusil sur la tête pour prendre des décisions. Un conseiller a voté contre. Mais le reste a voté pour en raison des conditions qu’on a dans le moment.

Roger Sigouin est conscient que la décision prise cette semaine par le conseil ne plaira pas à tout le monde dans la communauté.

Il est sûr que la population saura néanmoins comprendre la situation dans laquelle le manque de personnel plaçait la ville.