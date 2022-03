Des graffitis antisémites découverts dans 3 écoles de Toronto

La police de Toronto affirme que ces actes de vandalisme pourraient être liés.

Les graffitis ont été découverts mercredi matin aux écoles Central Technical, Rosedale Heights School of the Arts et Malvern Collegiate Institute, trois établissements du conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB).

[Ces graffitis] sont considérés comme étant motivés par la haine et notre unité des crimes haineux enquête , a déclaré Alex Li, porte-parole de la police de Toronto. En raison des similitudes dans chaque incident, les enquêteurs n'écartent pas qu'ils soient liés , a-t-il indiqué.

Nous travaillons avec la police de Toronto pour fournir toute l'aide possible alors qu'ils continuent d'enquêter sur ces incidents qui sont nuisibles et totalement inacceptables, que ce soit à l'école ou à l'extérieur de la propriété , a affirmé Ryan Bird, porte-parole du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB .

Ce n'est pas seulement très bouleversant - en particulier pour les membres de la communauté juive - mais c’est aussi un incident totalement inacceptable. Les actes d'antisémitisme, de racisme et toutes formes de discrimination ne seront pas tolérés , écrit Sandy Kaskens, directrice du Malvern Collegiate Institute, dans une lettre adressée aux parents.

Trois saluts nazis en février au sein d'écoles du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB

Ces graffitis apparaissent après trois autres incidents antisémites qui se sont déroulés en février au sein d’écoles du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB .

Des élèves avaient effectué des saluts nazis, notamment devant deux enseignants de confession juive.

Colleen Russell-Rawlins, directrice de l'éducation au conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , avait déclaré qu’elle s’engageait à travailler à éradiquer [les actes haineux] tant au niveau systémique qu'au niveau des écoles locales et [...] envers une éducation plus proactive sur les racines du racisme et de la haine .

Avec les informations de CBC