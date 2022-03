La commission de police d’Halifax veut définir ses pouvoirs et plus de financement

Le Conseil des commissaires de la police d'Halifax dit qu'il a besoin de plus de soutien financier et d'une meilleure compréhension de ses pouvoirs afin d'apporter les changements aux services de police réclamés par le public.

Le groupe est responsable de la surveillance de la police régionale d'Halifax et sert de lien entre la communauté et les services de police.

Selon le manuel des politiques du conseil, il est responsable de la direction, de l'organisation et de la politique nécessaires pour maintenir un service de police adéquat, efficace et efficient .

Mais historiquement, la commission a eu du mal à définir son mandat. Un examen de la gouvernance en 2016 a révélé que le conseil ne remplit pas cette fonction de manière significative .

Lors d'une réunion du conseil d'administration lundi, le commissaire Harry Critchley s'est dit préoccupé par le fait que le conseil manque toujours de clarté concernant son mandat et la manière d'agir en conséquence.

Il n'y a pas beaucoup de compréhension commune autour des pouvoirs du conseil , croit Harry Critchley.

Le conseil a été chargé de répondre au rapport Wortley sur les contrôles de routine, le récent rapport pour cesser le financement de la police, les actions de la police lors de la manifestation contre le démentèlement de logement du 18 août et d'autres défis majeurs .

Une vingtaine de personnes ont pris la parole lors d'une récente réunion du conseil régional d'Halifax, exhortant les membres à rejeter une augmentation du budget de la police et à investir plutôt l'argent dans des services communautaires pour les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, en situation d'itinérance ou qui ont été agressées sexuellement.

Le conseil veut un meilleur financement

Harry Critchley croit que la commission devait réexaminer la distinction entre les questions politiques et opérationnelles, car la législation stipule que le conseil est responsable de l'élaboration des politiques, mais ne doit pas s'impliquer dans les opérations policières quotidiennes.

Il fait aussi valoir que pour être efficace, le conseil a besoin de plus de ressources et de personnel financé.

Le rapport financier provisoire du chef de la police régionale d'Halifax, Dan Kinsella, montre que pour l'exercice 2021/22, le conseil des bénévoles avait un budget de fonctionnement de moins de 14 000 $. Ça représente une infime fraction du budget total des services de police de près de 89 millions de dollars.

Il est temps pour ce conseil, je crois, d'être correctement financé , dit Becky Kent, membre de la commission.

Elle souligne que ces dernières années, le domaine de la police et de la sécurité a considérablement changé.

Il n'y a jamais eu de moment, certainement dans mon histoire, où j'ai eu l'opportunité d'effectuer des changements et de faire partie de quelque chose que nous devons vraiment prendre au sérieux.

Natalie Borden, l’ancienne présidente du conseil d'administration de Halifax, pense aussi qu’il faut plus de ressources et d'un meilleur financement. Elle ajoute que le public ignore souvent l'importance de l'engagement des commissaires.

Natalie Borden a été présidente du conseil des commissaires de police d'Halifax de 2019 à 2021. Photo : Radio-Canada / Shaina Luck

Durant le mouvement Black Lives Matter, après le meurtre de George Floyd, le travail qui doit être fait a certainement augmenté , raconte-t-elle. Et la complexité augmente parce que vous avez affaire à différentes priorités de la part du public.

Problèmes nationaux

Le commissaire Yemi Akindoju a souligné que ces questions ne sont pas nouvelles.

En termes de pouvoirs, de devoirs et de juridiction du conseil, nous ne sommes pas les seuls à se questionner , assure-t-il. Tous les conseils de police sont aux prises avec ça, et ils se débattent avec ça depuis toujours.

Alok Mukherjee a été confronté aux mêmes problèmes pendant près de deux décennies, en tant que président de la Commission des services policiers de Toronto de 2005 à 2015 et en tant que co-auteur d’un livre sur la réforme des forces policières à Toronto. Il confirme que les commissions de police de tout le pays sont dans le même bateau.

La question de savoir où la politique se termine et où les opérations commencent est un problème typiquement canadien dans le domaine des services de police et chaque conseil s'y heurte .

Le sous-financement des commissions de police, à son avis, équivaut à saper le maintien de l'ordre démocratique au Canada.

Alors que les services de police reçoivent des millions de dollars, les commissions reçoivent très peu de ressources , rappelle-t-il. Ainsi, la capacité du conseil à disposer d'un personnel adéquat et à obtenir des orientations ou des conseils de bonne qualité est très limitée.

Selon lui le problème c’est aussi que les conseils sous-financés finissent par dépendre de la police pour leur dire ce qui est possible, quelles options et quels outils sont disponibles, et sont donc incapables de fournir une orientation politique axée sur la communauté ou d'effectuer une surveillance civile efficace.

À son avis, les grandes commissions de police, comme Halifax, Ottawa ou Calgary, ont besoin d'au moins un membre du personnel à temps plein et d'un président à temps plein.

Alok Mukherjee a été président de la Commission des services policiers de Toronto de 2005 à 2015 et est le co-auteur de Excessive Force: Toronto's Fight to Reform City Policing. Photo : Radio-Canada

Alok Mukherjee a également fait valoir que même sans ressources adéquates, les conseils ont encore plus de pouvoir qu'ils n'en exercent.

Le conseil a le droit de dire où iront les allocations de fonds , dit-il. Le conseil a le droit de dire combien de fonds sont suffisants pour fournir des services de police adéquats et efficaces.

Il fait aussi valoir que le conseil a le droit de déterminer quels postes au sein des policiers peut être un rôle civil. Un enjeu directement lié aux augmentations proposées du budget de la police d'Halifax.

Le budget proposait 3 millions $ en services supplémentaires, pour entre autres l'embauche de 25 nouveaux agents assermentés. Les conseillers ont fait valoir qu’un récent rapport recommandait de remplacer bon nombre de ces rôles proposés par des postes civils.

Le budget a fini par être rejeté par le conseil d'Halifax et renvoyé à la commission de police pour révision avec des instructions pour que les services supplémentaires ne dépassent pas 1,4 million $.

Lors de la réunion de lundi, l'actuel président de la commission de police d'Halifax, Lindell Smith, a exhorté les commissaires à prendre la parole lors de la prochaine réunion du conseil pour plaider en faveur d'un financement et de ressources plus appropriés pour la commission.

Le conseil se réunira la semaine prochaine pour discuter des modifications budgétaires.