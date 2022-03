Technoscience ﻿Côte-Nord veut intéresser les enfants à la science dès le plus jeune âge

Le projet, intitulé Les boîtes festives, inclura tout le matériel nécessaire pour que 10 jeunes puissent faire les expériences scientifiques , explique la coordonnatrice du Club des Débrouillards pour Technoscience Côte-Nord, Carine Langelier.

[Dans les boîtes] il y a quatre thématiques. Il va y avoir toutes les explications aussi avec un lien pour aller voir une vidéo des expériences. Il y a une à deux expériences par boîte , dit Mme Langelier.

La coordonnatrice rappelle l’importance d’initier les jeunes à la science.

« Si les jeunes développent un intérêt avec les Débrouillards et avec la science dès le plus jeune âge [...] éventuellement, ils vont peut-être faire carrière dans la science. » — Une citation de Carine Langelier, coordonnatrice du Club des Débrouillards pour Technoscience Côte-Nord

Carine Langelier, coordonnatrice du Club des Débrouillards pour Technoscience Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

D’ailleurs, Technoscience Côte-Nord est responsable d’organiser la finale régionale de la Côte-Nord de l'Expo-sciences, qui a lieu du 18 au 20 mars à Port-Cartier.

L’intérêt continu avec le secondaire où tu peux participer à Expo-sciences qui s’en vient au mois de mars, tu peux participer à plein d’autres projets et éventuellement , lance Mme Langelier.

À écouter : Entrevue de Carine Langelier à l'émission Bonjour la Côte

La mission de Technoscience Côte-Nord, anciennement connue jusqu’en 2016 sous le nom du Conseil du Loisir Scientifique Nord-Côtier, est de promouvoir et de développer l’intérêt de la culture et du loisir scientifique.

Selon le site internet de l’organisme, ils organisent depuis des dizaines d’années des activités qui s’adressent principalement aux jeunes de 4 à 20 ans .

Carine Langelier, qui est chargée d'organiser des activités des Débrouillards pour l’organisme nord-côtier, tient à souligner les 40 ans du célèbre magazine.

Les Débrouillards sont présents sur la Côte-Nord depuis 1984 [...] C’est beaucoup plus concentré dans les régions de Sept-Îles et Port-Cartier, mais tranquillement, on commence à aller un peu partout. Avec le virtuel, c’est plus facile d’aller chercher les villes et les écoles ailleurs sur la Côte-Nord , note-t-elle.

Mme Langelier invite les Nord-Côtiers friands de science à aller écouter sur YouTube la chanson thème Les Débrouillards  (Nouvelle fenêtre) , lancée pour célébrer son 40e anniversaire.

Avec les informations de Catherine Paquette