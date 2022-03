Aucune preuve de corruption contre l’ancien greffier Craig James, plaide la défense

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a entendu mercredi les premiers arguments de la défense de Craig James, qui a plaidé non coupable à deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $ et à un chef d'accusation d’abus de confiance.

L’ancien greffier est accusé d'avoir profité de son poste pour obtenir des fonds de retraite et d'avoir fait passer plusieurs dépenses personnelles pour des dépenses professionnelles. Ces accusations ont été déposées contre lui après une enquête sur des dépenses injustifiées alors qu'il occupait son poste à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

Les arguments des procureurs de la Couronne reposent sur trois éléments : sa réclamation d’une pension de retraite de 258 000 $, ses dépenses personnelles et son rôle dans l’achat d’une remorque d’une valeur de 10 030 $ et d’une fendeuse de bois d’une valeur de 3201 $ qu’il aurait facturé à l’Assemblée législative.

Daryl Plecas dit que l'Assemblée législative a payé 3200 $ pour une machine servant à fendre du bois et plus de 10 000 $ en outils et pour une remorque. Toutefois, il soutient que les appareils ont été envoyés directement chez Craig James pour que lui et Gary Lenz s'en servent à des fins personnelles. Photo : Mike McArthur/CBC

L’avocat de la défense Gavin Cameron a plaidé devant la Cour qu’un verdict de culpabilité pourrait seulement être soutenu par une preuve de corruption, alors qu’il n’y en a aucune, selon lui.

Il a affirmé que Craig James a été transparent sur ses dépenses, qui ont été vérifiées par plusieurs personnes responsables. Sur une période de cinq ans, ces dernières ont soulevé seulement une poignée de questions et elles n’ont jamais déposé plainte, a-t-il expliqué.

Le collègue de Gavin Cameron, Kevin Westell, a dit à la cour que Craig James avait hérité d'un système défectueux à son entrée en poste en 2011, mais qu'il avait fait son possible pour le réparer, notamment en créant un groupe d'audit et en invitant des employés du bureau du vérificateur général à assister aux réunions.

Six ans plus tard, a dit l'avocat, 33 des 36 problèmes importants identifiés par le bureau du vérificateur général avait été rectifiés.

L'avocat de la défense Gavin Cameron soutient que des préoccupations ont été soulevées seulement à la suite de la croisade de Darryl Plecas et de ses menaces envers des employés.

En janvier 2019, Darryl Plecas a publié un rapport de 76 pages détaillant une série de dépenses jugées excessives et attribuées au sergent d’armes Gary Lenz et au greffier Craig James. Ils ont tous les deux quitté leurs fonctions à la suite de ces allégations. Les deux hommes nient tout méfait en lien avec leurs dépenses dans le cadre de leurs fonctions.