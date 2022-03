Les résidences à vendre se font rares à Sept-Îles et Baie-Comeau

Le marché immobilier dans la région de Sept-Îles et Baie-Comeau est favorable aux vendeurs en ce moment, selon l’analyse des courtiers immobiliers Alain Chevarie de chez Via Capitale et Nadine Philibert de Chez Re/Max.

En entrevue à l’émission Bonjour la Côte, les deux professionnels rapportent que dans les deux dernières années, le prix moyen d’une maison à vendre variait entre 190 000 $ et 195 000 $ à Sept-Îles et Baie-Comeau. Ce prix varie en ce moment entre 235 000 $ et 240 000 $ pour des maisons construites dans les années 65-70.

Les maisons à vendre se font rares cette année, pour l’instant on a l’équivalent de 117 maisons et terrains à vendre dans le secteur de Sept-Îles. L’an passé, on avait plus de 235 à 240 à vendre , explique Alain Chevarie, courtier immobilier résidentiel et commercial agréé chez Via Capitale.

Alain Chevarie, courtier immobilier chez Via Capitale Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Nous avons moins de maisons à vendre. Avec la COVID, qui a amené beaucoup de résidents à l’incertitude de vendre leur maison, nous aussi, nous manquons de maison, dans la région de Baie-Comeau , rapporte Nadine Philibert, courtière en immobilier chez Re/Max à Baie-Comeau.

Le bord de l’eau populaire

Les deux courtiers immobiliers constatent que la Côte-Nord attire des acheteurs de l’extérieur, des personnes qui souhaitent s’établir dans la région.

Je vends encore des maisons par zoom, parce que les gens sont de l’extérieur et viennent travailler sur la Côte-Nord , mentionne Alain Chevarie.

Et aussi à cause de la COVID, les gens reviennent vers leur famille. Les jeunes partis étudier à l’extérieur reviennent dans la région. Et j’ai peu de personnes qui quittent la région pour aller retrouver leur enfant. J’en ai moins qu’avant , note pour sa part Nadine Philibert.

Alain Chevarie observe également qu’à Sept-Îles, il y a eu plus d’achats destinés à la location.

On a un phénomène d’agence qui place des gens pour travailler ici. Puis, certaines de ces agences, ils voient la manne. Ils achètent des maisons avec plusieurs chambres ou des maisons avec deux trois appartements .

Une tendance qui n’a pas été observée toutefois à Baie-Comeau mentionne Nadine Philibert.

Les deux courtiers sont unanimes, les résidences situées sur le bord de l’eau sont très prisées par les acheteurs et ne restent pas longtemps sur le marché.