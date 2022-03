Proxénétisme : la nouvelle réalité, 20 ans après l’opération Scorpion

Depuis l’opération Scorpion, qui a mené à l’arrestation d’un réseau de proxénètes et de clients à Québec en 2002, aucun événement lié à l’exploitation sexuelle de mineurs n’a autant marqué les esprits. Or, deux décennies plus tard, les victimes sont encore nombreuses. Leur réalité a toutefois beaucoup changé; celle de leurs proxénètes aussi.

Cette enquête nous a permis d'établir l'existence d'un gang de rue, le Wolf Pack, qui accomplissait avec régularité des actes criminels et qui contrôlait entre autres un réseau de prostitution juvénile féminine , expliquait le porte-parole de la police de Québec, André Fillion, en décembre 2002.

Les adolescentes âgées entre 14 et 17 ans se font solliciter ou recruter de multiples façons. Écoles, centre d'achats, arcades, partys hip-hop , poursuivait-il, devant un parterre bondé de journalistes pendus à ses lèvres, le jour de l’annonce de l’arrestation de présumés proxénètes et clients.

Le capitaine André Fillion, responsable des relations publiques et communautaires au Service de police de la Ville de Québec, en conférence de presse, le 19 décembre 2002. Photo : Radio-Canada

Là on est on ailleurs! , s’exclame aujourd’hui Geneviève Quinty, directrice générale du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ), en se remémorant cette crise qui frappait l’imaginaire et qui a conscientisé davantage la population .

Alors que le Québec soulignera le 4 mars la toute première Journée de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, force est de constater que l’ère du recrutement dans les centres commerciaux et les soirées hip-hop est révolue.

Les efforts de séduction des proxénètes, qui constituent les prémisses de l’exploitation sexuelle, se passent désormais très majoritairement sur Internet, explique Mme Quinty.

« Je dirais que les trois quarts [des activités des proxénètes] peut-être se passent sur les réseaux. Et on détecte ça comment, sur les réseaux? » — Une citation de Geneviève Quinty, directrice générale du Projet intervention prostitution Québec

Geneviève Quinty, directrice du Projet intervention prostitution Québec, qui existe depuis 1984 Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

À la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), la coordonnatrice professionnelle à la réadaptation, Jessica Gauthier, s’inquiète d’ailleurs du faux sentiment de protection qui habite les jeunes filles lorsque tout se passe derrière un écran.

Ils ne voient pas initialement qu'ils peuvent être en danger parce qu'ils ne se font pas toucher , résume Mme Gauthier, ajoutant que les proxénètes aussi ressentent eux aussi un faux sentiment de sécurité.

« Aujourd'hui, ils peuvent être assis dans leur salon et envoyer 150 demandes d'amitié en même temps à n'importe qui et donc récupérer peut-être plus de jeunes qui peuvent être manipulables. » — Une citation de Jessica Gauthier, coordonnatrice professionnelle à la réadaptation à la DPJ

Jessica Gauthier, coordonnatrice professionnelle à la réadaptation pour la Direction de la protection de la jeunesse Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Énormément de dossiers

Plus d’adolescentes sont-elles véritablement recrutées, à l’ère des réseaux sociaux? Impossible de l’affirmer, selon Mme Gauthier. Ce qu'on sait, c'est ce qui est dénoncé. Ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui se passe en dessous.

Les statistiques du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) donnent néanmoins un aperçu de l’ampleur du fléau. Uniquement depuis octobre dernier, l’Unité de lutte contre le proxénétisme (ULP) a ouvert 25 enquêtes.

C’est sans compter les autres enquêtes menées par l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) de la Sûreté du Québec, qui prend aussi en charge certains dossiers sur le territoire de la ville.

L'Unité de lutte contre le proxénétisme du SPVQ est composée d'une lieutenante-détective et de deux enquêteurs à temps plein. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Il y a énormément de gens qui s'adonnent à la prostitution et énormément d'exploitants qui viennent exploiter nos personnes vulnérables , résume la lieutenante-détective Marie-Manon Savard, qui dirige l’ULP.

L’an dernier, 21 individus ont été accusés de proxénétisme au terme d’enquêtes du SPVQ. Il s’agit d’un sommet, car le nombre de personnes accusées chaque année depuis 2018 oscillait plutôt entre 11 et 13.

Si plus d’individus sont accusés, est-ce dû à un nombre croissant de proxénètes ou à une efficacité accrue de la police? C’est la poule ou l'œuf. Chose certaine, les patrouilleurs du SPVQ sont aujourd’hui mieux sensibilisés, tout comme les partenaires de l’hôtellerie et de la restauration.

Car oubliez le petit motel en piteux état. Il peut encore s’y produire de l’exploitation, mais Mme Savard précise que les hôtels de luxe de la capitale et les unités d’hébergement touristique sont les lieux les plus prisés.

« Souvent, on se dit un hôtel peut-être plus bas de gamme, c'est sûr que là, il y a de la prostitution qui se passe. Pas nécessairement. » — Une citation de Marie-Manon Savard, lieutenant-détective au SPVQ

Marie-Manon Savard, lieutenante-détective au Service de police de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Des wannabe

Oubliez aussi l’idée que vous vous faites du gang de rue, à l’image de ce qu’était le Wolf Pack en 2002. Rien n’indique qu’il existe un groupe criminalisé du même type actuellement à Québec, selon Mme Savard.

Souvent, ce qu'on voit, c'est une personne qui fait travailler plusieurs filles , dit-elle. Des fois, c'est deux ou trois individus qui sont ensemble et qui en font travailler une ou deux.

Selon Geneviève Quinty, les proxénètes des temps modernes sont parfois même des adolescents qui agissent de manière tout à fait autonome. Des wannabe , comme elle les appelle.

Peu importe le cas de figure, c’est néanmoins toujours la même chose qui les motive : l’appât du gain.

« C'est vrai que c'est payant, pour un proxénète. Tu peux revendre 200 fois la même personne, tandis que si tu vends un quart de coke, tu le vends juste une fois. » — Une citation de Geneviève Quinty, directrice générale du Projet intervention prostitution Québec

Le Code criminel canadien a été renforcé en 2014 pour faire la vie plus dure aux proxénètes, rappelle Mme Quinty. Selon elle, les peines devraient cependant être encore plus sévères.

Actuellement, la peine minimale est de 5 ans de prison pour les proxénètes reconnus coupables d’avoir exploité une mineure. La peine maximale est de 14 ans derrière les barreaux.

Des filles qui ne collaborent pas

Pour envoyer des abuseurs en prison, encore faut-il que les victimes collaborent. Et sur ce point, la police de Québec observe un étrange changement, depuis quelque temps. Les adolescentes ne coopèrent pas autant qu’avant avec les autorités.

Elles sont beaucoup moins collaborantes [sic] à dire "Oui, j'ai fait de la prostitution pour telle personne". C'est vraiment quand elles sont prises au niveau de la violence ou qu'elles n'ont plus le contrôle qu'elles vont dénoncer, mais sinon, c'est difficile , précise la lieutenante-détective Savard.

La peine minimale pour un individu coupable de proxénétisme sur une mineure est maintenant de 5 ans de prison au Canada. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Jessica Gauthier, de la DPJ, avance que la culture populaire peut contribuer à ce phénomène. Les adolescentes peinent à se concevoir elles-mêmes comme des victimes, explique-t-elle.

[Dans les vidéoclips] on voit que les garçons vont lancer de l'argent, les filles qui sont déshabillées autour, mais ils ont tous l'air d'avoir tellement de plaisir [...] Ça devient un rêve pour certaines.

Les adultes auront beau tenter de convaincre la jeune fille qu’elle se fait exploiter, la réponse qu’ils obtiendront risque d’être sans appel, prévient Mme Gauthier, en donnant un aperçu du discours que peuvent tenir les adolescentes.

Pourquoi tu dis que je suis victime? J'ai eu du fun, j'ai eu de la boisson, j'ai eu du sexe et en plus j'ai eu de l'argent. Je suis revenue ce matin et je suis vivante. Il est où le problème?

Les intervenants doivent donc moduler leur accompagnement, selon Geneviève Quinty du PIPQ, sans quoi ils n’auront pas d’écoute ni d’ouverture auprès des adolescentes.

« Il y a des filles qui m'ont dit "Je me suis sentie femme, j'ai vraiment exploré tout mon pouvoir de séduction, mon pouvoir attractif. C'est cool. Les gars sont à mes genoux". » — Une citation de Geneviève Quinty, directrice générale du Projet intervention prostitution Québec

Elles-mêmes recruteuses

Un autre facteur qui peut inciter les filles à moins collaborer avec les autorités est qu’elles commettent parfois elles-mêmes des crimes lorsqu’elles sont prises dans l’engrenage du proxénétisme.

La lieutenante-détective Savard explique que dans plusieurs dossiers de proxénètes, des accusations liées à de la fraude, des armes à feu ou des stupéfiants peuvent s’ajouter.

Or, il n’est pas rare que les adolescentes participent elles aussi à la fraude. Dans leur esprit, dénoncer leur proxénète reviendrait alors à s’incriminer elles aussi.

Les jeunes filles commettent elles aussi parfois des actes criminels comme de la fraude et du recrutement. Photo : iStock

Plus inquiétant encore, un nombre croissant de filles agissent maintenant à titre de recruteuse, c’est-à-dire qu’elles attirent de nouvelles filles dans les griffes de leur proxénète.

« Ça, on ne voyait pas ça, avant. Là, on le voit. On voit des filles qui sont un peu tampon, qui sont la moelle entre le proxénète et le terrain. » — Une citation de Geneviève Quinty, directrice générale du Projet intervention prostitution Québec

Il n’y a pas qu’une seule raison qui peut inciter une victime à devenir recruteuse, prévient Geneviève Quinty. Certaines aspirent à faire bien de l’argent, à partir en business et à avoir un statut au même titre que le gars a son statut.

Puis il y a celles qui vont devenir recruteuses pour avoir la paix , illustre Mme Quinty.

Pour certaines, c'est la seule porte de sortie qu'elles voient pour arrêter d'être la victime [...] Et un moment donné, elles prennent conscience "Oups, je souffrais, mais je suis en train de faire vivre la même chose" , explique pour sa part Jessica Gauthier.

« S'il y a quelqu'un en arrière qui dit "Tu ne me rapportes pas assez, tu n'es pas assez payante, il faudrait que tu en fasses plus", elle se sent épuisée, plus capable, [elle peut finir par dire] "Chéri, si je t'en ramène une à la place de moi, est-ce que ça ferait?" » — Une citation de Jessica Gauthier, coordonnatrice professionnelle à la réadaptation à la DPJ

L’angle mort des garçons

Ces nouvelles réalités amènent aujourd’hui les intervenants à prendre davantage conscience que pour lutter efficacement contre le proxénétisme, il ne suffit pas de faire de la prévention auprès des jeunes filles.

On se rend compte qu'il y a peut-être [un] volet qu'on a omis de mettre une grande emphase : le volet garçons , indique Maxime Frenette, psychoéducateur et agent de liaison dans les dossiers de fugues à la DPJ.

Qu’ils soient eux-mêmes exploités sexuellement, qu’ils deviennent proxénètes ou qu’ils achètent des services sexuels, les garçons ont aussi un vécu qui les pousse vers ces chemins, souligne M. Frenette.

« Quand on pense aux proxénètes, c'est aussi des garçons qui ont été désensibilisés au niveau de la sexualité, des garçons qui se font aussi prendre sous l'emprise de réseaux ou d’autres personnes. » — Une citation de Maxime Frenette, psychoéducateur et agent de liaison dans les dossiers de fugues à la DPJ

Maxime Frenette, psychoéducateur et agent de liaison pour les dossiers de fugues à la Direction de la protection de la jeunesse Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

C’est pourquoi des ateliers de prévention destinés spécifiquement aux garçons sont en préparation, à Québec. Ils devraient bientôt être mis en place et devraient permettre d’atteindre une centaine d’adolescents chaque année dans les centres jeunesse de la ville.

Une excellente nouvelle, selon Geneviève Quinty, puisque de tels ateliers existent déjà depuis longtemps pour les filles.

Il faut éduquer les jeunes garçons et je trouve qu'on ne met pas assez d'énergie là. Si on veut avoir une plus grande portée sur tout l'écosystème de l'exploitation sexuelle, il faut aussi s'adresser aux garçons , estime Mme Quinty.

Chose certaine, il est difficile d’imaginer que le proxénétisme puisse complètement être éradiqué. Cependant, avec tous les efforts déployés depuis 2002 pour que la police, la DPJ et le milieu communautaire travaillent tous ensemble, le phénomène est de mieux en mieux compris.

« Il y a des crimes qu'on ne réussira jamais à enrayer, mais si au moins on peut mettre nos gens en sécurité, ce sera déjà ça. » — Une citation de Marie-Manon Savard, lieutenante-détective au SPVQ

Et la lieutenante-détective rappelle à la population de Québec qu’elle a aussi un rôle important à jouer dans la lutte contre le proxénétisme.