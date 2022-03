Les restaurants Ashton vendus à deux jeunes entrepreneurs de Portneuf

Originaires de la région de Portneuf, les deux entrepreneurs dans la jeune trentaine ont de la suite dans les idées. Il y a dix ans, dans le cadre d’un travail universitaire, ils ont réalisé un plan d’affaires portant sur l’acquisition de Chez Ashton.

Les discussions avec le fondateur de l’institution de la région de Québec, Ashton Leblond, ont débuté il y a plus de trois ans. Le couple a encore de la difficulté à croire que la transaction est maintenant réalisée.

C'est un rêve qu'on caresse depuis plus de dix ans. Quand on s’est réveillé ce matin, on se pinçait un peu pour être certains qu'on était vraiment dans le monde réel. On est super contents et honorés , raconte Jean-Christophe Lirette.

Ashton Leblond. (archives) Photo : Radio-Canada / Lucie Gosselin

Institution

Ashton Leblond a ouvert la première de ses 23 succursales à L’Ancienne-Lorette en 1969. Il a été approché plusieurs fois dans les dernières années par des conglomérats de la restauration. Il a préféré vendre à de jeunes entrepreneurs de la région.

Je suis fier de passer le flambeau à Émily et Jean-Christophe. Ils sont de la région, ils sont jeunes et ils ont l’expérience nécessaire. Mais surtout, nous avons les mêmes valeurs. Pour moi, c’était important que la relève soit assurée par des gens d’ici qui ont à cœur l’entreprise et la vitalité de la région , explique par communiqué le fondateur de Chez Ashton.

Jean-Christophe Lirette voit lui aussi beaucoup de similitudes entre Chez Ashton et ses valeurs entrepreneuriales.

Une entreprise 100% québécoise, la fraîcheur, la qualité des plats, la fierté des membres de l'équipe. Ça se dégage dans l'ambiance aussi. C'est vraiment l'entreprise qu'on comptait acquérir depuis le jour un , souligne-t-il.

Croissance prévue

Les nouveaux propriétaires assurent les 650 employés de la chaîne de restauration célèbre pour sa poutine que les emplois seront maintenus. Le siège social de l’entreprise demeurera aussi à Québec.

Ils ont également développé un plan de croissance pour les prochaines années.

Des restaurants actuels seront rénovés, tout en conservant le côté vintage de la chaîne. L’ouverture de nouveaux restaurants est également prévue.

On croit qu'Il y a encore de la place pour consolider la région de Québec et par la suite venir prendre de l'expansion en périphérie. L'ouverture de deux à trois succursales à partir de 2023 serait réaliste. On ne veut pas sauter d'Étape, on veut bien faire les choses , précise Jean-Christophe Lirette.

Les copropriétaires compteront sur l’appui de Jean Côté. Cet actionnaire est gestionnaire depuis 25 ans pour les restaurants Chez Ashton.

L'acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, est aussi financée par Desjardins Capital, le Fonds de solidarité FTQ et la CIBC.