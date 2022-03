Un étudiant ukrainien milite pour amener sa famille à Saskatoon

La famille de Bohdan Titorenko devra toujours satisfaire à d'autres exigences, comme avoir suffisamment d'argent pour rester au Canada.

Lors d'une conférence de presse lundi, le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a déclaré que le gouvernement travaillait sur un plan visant à permettre à davantage d'Ukrainiens d'entrer au Canada.

L’étudiant qui est en Saskatchewan depuis le mois de novembre a créé une page de sociofinancement pour l’aider à faire venir sa famille au Canada. Il dit avoir donné tout son argent à l’armée ukrainienne.

« Je me demande comment je peux aider ma famille et mon pays. » — Une citation de Bohdan Titorenko, étudiant à l’Université de la Saskatchewan

Bohdan Titorenko qui a obtenu une bourse d’études pour le programme de lutte à l’Université de la Saskatchewan a eu des moments où il était incapable de manger ni dormir depuis les bombardements russes eparce qu'il s'inquiète pour sa famille.

Il a affirmé que sa mère et ses deux frères et sœurs ont franchi la frontière polonaise, tandis que son père, un cultivateur de blé et de soja, est resté pour lutter contre les assaillants russes comme ses amis d’enfance.

Son père lui a dit qu'il protégerait le pays, tandis que toi, tu dois protéger ta famille. Tu as des responsabilités , a affirmé l’étudiant.

Maison touchée par des frappes de missiles

Pendant trois jours, sa mère, Irina Titorenko, et ses deux frères et sœurs, David et Anfisa, se sont cachés dans la salle de bain, se méfiant des bombes qui pourraient anéantir leur maison.

Bohdan Titorenko dit que la salle de bains était la meilleure option pour sa famille parce que la maison n’a pas de sous-sol ni d’abri.

Peu de temps après que sa famille a décidé de fuir leur maison, située près d'une base militaire dans le nord de l'Ukraine, le quartier a été bombardé, a-t-il dit.

En voyant les nombreuses vidéos sur les médias sociaux, l’étudiant ressent beaucoup de douleur, beaucoup de peine pour mes concitoyens, pour mon pays .

Avec les informations de Dayne Patterson