Prix Juno : l’enseignante de Rivière-du-Loup Sophie Jalbert à nouveau en lice

Sophie Jalbert est la seule québécoise et la seule francophone en lice pour le prix Musicompte, qui vise à honorer l’impact du travail d’un éducateur canadien sur ses élèves et son rayonnement à l’échelle communautaire et dans l’enseignement de la musique .

L’enseignante de l’école primaire Roy-Joly explique que sa candidature a été soumise par la direction et soutenue par d’anciens élèves, des parents et des collègues.

Engagée et passionnée par son métier, Mme Jalbert explique que son approche interdisciplinaire et par projets de l’enseignement de la musique a pu peser dans la balance.

« La musique peut apporter une dimension qui va au-delà d’être un musicien. Mon rôle, c’est d’aider les élèves à éventuellement atteindre leur rêve. » — Une citation de Sophie Jalbert, enseignante en musique

Elle raconte que, malgré la pandémie, ses élèves sont parvenus à réaliser des projets entrepreneuriaux pour faire rayonner la musique en dehors de la classe.

J’ai un groupe qui a fait un rallye musical, on a chanté des chansons un peu partout dans le parc des Chutes, on a des élèves qui ont fait un vidéoclip pour envoyer à des personnes qui étaient hospitalisées à l’hôpital de Rivière-du-Loup, on a des élèves qui ont composé des chansons pour faire un album de musique et on a fait un grand concert virtuel avec une collègue qui enseigne avec moi à l’école , illustre-t-elle.

Enseignante de musique de Rivière-du-Loup, Sophie Jalbert est nommée pour une 3e année dans la catégorie Best Music Teacher aux Prix Juno (archives). Photo : Patric Nadeau (Gracieuseté de Sophie Jalbert)

Sophie Jalbert, qui fait des études doctorales en éducation musicale, estime que l’enseignement de la musique peut être un fabuleux outil pour développer des aptitudes et des compétences comme tolérer l’incertitude, apprendre de ses erreurs et apprendre à mieux gérer ses émotions.

Comme je dis souvent à mes élèves, ça a l’air d’une montagne, d’apprendre une nouvelle pièce, d’apprendre un nouvel instrument de musique. Mais si on décortique notre objectif en petits objectifs, c’est ce qui nous permet de voir ça moins comme une montagne et de réussir à atteindre le but qu’on s’est fixé, de se donner des moyens, des stratégies et des ressources , indique-t-elle.

« C’est tout ce qui entoure l’apprentissage que je veux essayer de leur transmettre de mon côté. Et ça, c’est quelque chose qui peut s’appliquer dans n’importe quelle autre situation qu’ils vont vivre dans leur vie future et dans leur vie d’élève. » — Une citation de Sophie Jalbert, enseignante en musique

La professeure observe l’impact que cette approche peut avoir sur ses élèves, qu'elle suit de la maternelle à la sixième année. Elle se ravit de voir qu'ils acquièrent beaucoup d'autonomie et font souvent preuve d’initiative, à l’école.

Sophie Jalbert a aussi été nommée dans la catégorie Parcours inspirant de femmes d'ici de OSEentreprendre en 2020 pour un projet de spectacle que ses élèves devaient monter de A à Z (archives). Photo : Samuel Brassard (Gracieuseté de Sophie Jalbert)

Sophie Jalbert accompagne les jeunes dans d’autres projets, notamment la mise en place d’un journal étudiant.

C’est beau de voir que rendus en sixième année, ces enfants-là que j’ai depuis la maternelle, qui ont vécu des projets avec moi, qui en ont préparé, qui en ont monté, là, ils sont capables de prendre ce qu’ils ont acquis en musique et le transférer dans quelque chose d’autre qui les intéresse.

La cérémonie des prix Juno se tiendra le 14 mai prochain.