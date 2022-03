Un virus aurait tué des centaines de corbeaux

Les centaines de corbeaux retrouvés morts dans un parc de Charlottetown plus tôt cet hiver sont probablement morts d'une épidémie virale, selon des chercheurs de l'Île-du-Prince-Édouard.

On a découvert qu'un corbeau mort avait contracté l'orthoréovirus corvidé, qui provoque une inflammation grave dans l'intestin grêle et le gros intestin des corbeaux infectés et peut rapidement entraîner la mort, a déclaré Laura Bourque du Collège vétérinaire de l'Atlantique de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard dans une entrevue mercredi.

Elle a indiqué qu'il est fort probable que le réovirus soit responsable de tous les décès.

Nous ne l'avons pas beaucoup vu ici, mais cela ne veut pas dire que c'est surprenant, car cela se produit ailleurs au Canada et aux [États-Unis] , a-t-elle déclaré. Nous sommes à peu près sûrs à ce stade que c'est ce qui se passe avec les corbeaux du centre-ville.

Mme Bourque, qui travaille également avec le Réseau canadien pour la santé de la faune, a déclaré que l'équipe qui enquête sur les décès essaie de voir si le virus peut être détecté chez les autres oiseaux morts qui ont été collectés à des fins d'études.

Le virus, a-t-elle ajouté, se propage facilement par les excréments et autres sécrétions tandis que les corbeaux se perchent dans les zones densément peuplées pendant l'hiver.

Elle a déclaré que l'orthoréovirus corvidé est une cause relativement courante de mortalité des corbeaux dans le nord-est de l'Amérique du Nord.

Une maladie incurable

Plus tôt cet hiver, les habitants ont commencé à remarquer les oiseaux morts dans le centre-ville de Charlottetown.

Des oiseaux sont morts dans un parc de Charlottetown (archives). Photo : Gracieuseté de Katherine Laurence

Les chercheurs n'ont pas grand-chose à faire, car la maladie est pratiquement incurable, a déclaré Mme Bourque, ajoutant que l'épidémie continuera d'être surveillée au fur et à mesure de son évolution.

Des preuves anecdotiques de résidants de la région suggèrent que moins de corbeaux ont été retrouvés morts ces dernières semaines, a-t-elle ajouté.

Une fois l'épidémie passée, elle estime que la population de corbeaux à Charlottetown rebondira au cours des deux prochaines années.

Les habitants doivent veiller à ne pas manipuler les carcasses d'oiseaux, et signaler tout oiseau mort aux autorités régionales de la faune, a-t-elle déclaré.

Le risque que la maladie passe des corbeaux aux humains est très faible, a ajouté Mme Bourque.

Cette dépêche a été réalisée avec l'aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.