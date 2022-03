L’homme happé par un train à Nouvelle est décédé

La Sûreté du Québec (SQ) avait d’abord mentionné que l'individu n’avait été que légèrement blessé par l’impact du train de marchandises et qu’il avait été transporté à l’hôpital de Maria à des fins préventives.

Or, son état de santé s'est dégradé dans les heures qui ont suivi l’accident, ce qui a nécessité son transfert dans un centre hospitalier de la Capitale-Nationale. Il y est décédé mercredi en début de soirée.

L’homme marchait sur les rails vers l’est lorsque l’impact est survenu, vers 12 h 30 mardi, dans le secteur de la rue St-Onge. Pour une raison que l’on ignore, le Nouvellois n’a pas été en mesure de se dégager de l’emprise de la voie ferrée à temps. Le train, qui roulait dans la même direction, n’a pu éviter la collision.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) a confirmé mercredi que le frein d’urgence a été appliqué par le conducteur de la locomotive et que les procédures à suivre lorsqu’une personne se trouve sur la voie ferroviaire ont été respectées.

Dans ces dossiers, le rôle de la SQ est de s’assurer qu’il n’y ait pas d’élément criminel en cause et de porter assistance au bureau du coroner qui mène aussi sa propre enquête sur les causes et circonstances entourant le décès , a commenté la SQ dans un communiqué acheminé aux médias.

L'identité de la victime n'est pas encore dévoilée. C'est le bureau du coroner qui la confirmera une fois que les membres de sa famille seront avisés de son décès.