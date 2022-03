Aide aux réfugiés ukrainiens : une Canadienne en Pologne lance une campagne de financement

La Canadienne Fanny Lanctôt Fortier, qui vit à Varsovie en Pologne, veut aider à sa façon les réfugiés ukrainiens qui affluent vers son pays de résidence. Elle a démarré une campagne de sociofinancement intitulée « Aider les réfugiés ukrainiens en Pologne » (« Help Ukrainian refugees in Poland » en anglais) sur le site GoFundMe pour soutenir l’aide humanitaire offerte au peuple en guerre avec la Russie.

Ce qu’on voit beaucoup en Pologne, c’est chaque individu qui veut aider directement les réfugiés qui arrivent, parce qu’il y en tellement qui arrivent chaque jour, que ce serait difficile de supporter tout le monde de façon organisée, témoigne-t-elle. Tout le monde qui arrive a des objectifs différents. Ils se dirigent vers différentes villes, ils ont besoin de services et produits.

Elle affirme que l’ensemble de la population en Pologne se serre les coudes pour venir en aide aux réfugiés.

Quand ils arrivent aux frontières, ils ont besoin de se rendre dans différentes villes. La Pologne a rendu les trains gratuits pour tous les Ukrainiens qui arrivent, mais un des grands services que les gens [font], c’est de se rendre à la frontière en voiture, et d’offrir du transport dans les villes , explique celle qui a mis la main à la pâte. Depuis la semaine dernière, Fanny Lanctôt Fortier et ses amis conduisent des réfugiés jusqu’aux frontières.

« Tout le monde est impliqué dans la cause et c’est beau à voir. » — Une citation de Fanny Lanctôt Fortier, Canadienne vivant en Pologne

Selon Fanny Lanctôt Fortier, plusieurs parents cherchent des poussettes pour leurs enfants. Les réfugiés ont aussi besoin de produits de base.

On organise des transports de produits, à travers nos contacts, qui se rendent en Ukraine parce qu’en fait, la majorité de l’aide… ce dont les gens ont besoin, c’est en Ukraine, où les services ne fonctionnent plus. Il y a des villes qui n’ont plus d’eau, [il y a des gens] qui doivent dormir dans le froid, dans les bunkers, et c’est là que toute l’aide est nécessaire. Et on a des contacts qui peuvent apporter des produits là-bas , relate-t-elle.

Depuis le début de l’invasion russe il y a une semaine, un million de réfugiés ukrainiens ont fui vers les pays limitrophes, selon les Nations Unies.