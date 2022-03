COVID-19 : « Ça va être une question de gestion de risque personnel », dit un virologue

Les assouplissements des mesures sanitaires contre la COVID-19, annoncés mercredi par le Québec et il y a quelques semaines par le gouvernement de l’Ontario, sont précipités, selon le Dr Hugues Loemba, virologue et professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

Mercredi, Québec a annoncé qu’à la suite d’une recommandation favorable de la santé publique, plusieurs mesures seront levées dès le 12 mars, au lieu du 14 mars comme prévu.

Cette annonce prévoit notamment la fin des limites à la capacité d’accueil dans les lieux publics le retour aux heures normales d’opération dans les bars et restaurants, la danse et le karaoké de nouveau permis et, surtout, la fin du passeport vaccinal obligatoire dans les lieux où il avait été imposé.

Le gouvernement de François Legault a également annoncé que le port du masque ne sera plus requis en classe ou dans les services de garde, dès le 7 mars, pour les élèves lorsqu’ils sont assis. Mais il a aussi indiqué qu’au plus tard mi-avril, le masque ne sera plus obligatoire dans tous les lieux publics, à l’exception des transports qui devront attendre le mois de mai.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le Dr Hugues Loemba, virologue à Ottawa, estime que cette décision est précipitée.

Là, on est encore en plein hiver. On aurait peut-être dû attendre la fin de la semaine de relâche de chaque bord, que ce soit en Ontario et au Québec, et voir si, une ou deux semaines après cette semaine de relâche, avec les gens qui reviennent de voyage ou qui se sont déplacés en vacances, s’il y a une augmentation particulière de cas et surtout au niveau des hospitalisations. Là, on n’a pas ces informations et, tout de suite, on annonce déjà [ces assouplissements] , déplore-t-il.

Le virologue Dr Hugues Loemba (archives) Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

Annoncer la fin du masque obligatoire aussi "précipitamment" est dur à comprendre , poursuit-il. En revanche, il se montre plus favorable à la disparition du passeport vaccinal.

On peut le comprendre, parce que le passeport vaccinal est plus ou moins efficace si c’est juste pour deux doses , explique le Dr Loemba, rappelant que le vaccin, même avec deux doses, protège des maladies graves liées à la COVID-19, mais moins des infections au variant Omicron.

Désormais, ce sera à chacun de faire sa propre gestion de risque avec la fin annoncée des mesures sanitaires.

Il faut se dire qu’il va y avoir de petites vagues, des petits soubresauts. Le fait qu’on allège certaines restrictions, les gens vont prendre des chances, ils vont se retrouver, il va y avoir plus de contacts, donc forcément il va y avoir plus de personnes qui vont être infectées. [...] Ça va donc devenir un problème de gestion de risque personnel. Donc, on va commencer à vivre avec ce virus.

« Les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des facteurs de risque qui pourraient leur donner des complications, devraient peut-être prendre des mesures, continuer à porter le masque, éviter d’avoir des rencontres. » — Une citation de Dr Hugues Loemba, virologue et professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa

Car le virologue et professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa met en garde : la pandémie n’est pas terminée.