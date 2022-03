Une journaliste acadienne au milieu de Kiev

Lyse Doucet, correspondante de la BBC originaire de Bathurst au Nouveau-Brunswick et qui couvre la guerre en Ukraine, dit qu’elle se terre avec des résidents de Kiev.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, des résidents de la capitale ukrainienne passent presque tout leur temps dans des sous-sols, des garages, des bunkers et d’autres abris contre les bombardements, rapporte Lyse Doucet au cours d’une entrevue accordée mercredi matin (heure de l’Atlantique).

C’est un monde souterrain, sous ce qui était une capitale européenne dynamique, pleine de lumières et de musique , souligne Mme Doucet.

Lyse Doucet couvre des conflits autour du monde depuis plus de 30 ans. Celui-ci a bien des échos au Canada, explique-t-elle. Elle rappelle que le Canada compte l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde. Elle dit y compter elle-même des amis qui sont très fiers de leur origine ukrainienne.

Les résidents de Kiev réfugiés dans les sous-sols ne peuvent sortir, indique la journaliste. Certains sont séparés de leur famille et s’inquiètent pour leurs proches.

La population non combattante de Kiev trouve refuge dans des abris souterrains comme celui-ci et cherche à s'informer tandis que les bombes russes tombent sur la ville. Photo : Twitter/Lyse Doucet

Dans le sous-sol avec elle se trouvent des gens de tout âge qui se reposent sur des matelas. Un chat va et vient et se cache sous un lit quand il a peur. Un petit chien tient compagnie à son propriétaire.

La lueur des téléphones est visible à toute heure, indique Lyse Doucet. Les gens passent la nuit sur les médias sociaux en cherchant à savoir comment se portent leurs amis et leurs proches et comment évolue la guerre.

Tout le monde cherche à garder le contact pendant que la ville au-dessus devient méconnaissable , souligne Mme Doucet.

Un couvre-feu est habituellement en vigueur de 20 h à 8 h. Lorsqu’il prend fin et que les sirènes d’alerte se taisent, des gens se précipitent dehors dans le froid et sont éblouis par la lumière, relate la journaliste.

Ils vont dans des magasins à la recherche de nourriture, d’eau et d’autres fournitures ou ils vont jeter un coup d’oeil à leur domicile , puis ils rentrent rapidement dans l’abri souterrain, explique-t-elle.

Lorsque les bombes cessent de tomber, tout devient étrangement silencieux, affirme Lyse Doucet. Les rues sont désertes, mais jusqu’à présent elles demeurent sous contrôle ukrainien.

Lyse Doucet et ses collègues de la BBC produisent un reportage dans un abri souterrain à Kiev. Photo : Twitter/Lyse Doucet

Le maire de Kiev a demandé aux résidents de rester à l’abri, de conserver leur force et de se préparer à défendre la ville, car les soldats russes s’en approchent. L’armée russe a intensifié ses attaques contre des centres urbains, dont Kiev et les villes portuaires stratégiques d’Odessa et de Marioupol dans le sud du pays.

Les résidents ont appris mercredi que les forces russes se sont emparées d’une ville de 300 000 habitants dans le sud de l’Ukraine, indique Lyse Doucet, et que la deuxième ville du pays, Kharkiv, subit des bombardements intenses.

Un drone a capturé cette image d'un immeuble résidentiel après une attaque russe, à Borodyanka, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, le 3 mars 2022. Photo : Reuters / MAKSIM LEVIN

Des hôpitaux et des maisons, même des orphelinats et des hôpitaux pour enfants atteints de cancer, sont attaqués, rapporte Lyse Doucet.

Une résistance extraordinaire

Entre-temps, dans toute l’obscurité de la guerre, le patriotisme brille et la résistance des Ukrainiens est plutôt extraordinaire , dit-elle.

Les images tournées dans des villages, dans des rues, sont éloquentes, souligne Mme Doucet. Des femmes âgées brandissent leur poing et lancent des insultes aux soldats russes. Des foules de villageois tentent d’arrêter les convois de véhicules blindés russes.

Des civils s'entraînent au maniement d'armes à feu à la fin de janvier afin de faire partie des réserves militaires ukrainiennes. Photo : Associated Press / Efrem Lukatsky

Des gens font longuement la queue pour s’enrôler, dit-elle. Des gens de tout horizon se portent volontaires, y compris des médecins, des avocats, des infirmières, des étudiants en médecine, des ingénieurs, explique Lyse Doucet. Elle dit connaître une députée, mère de famille, qui apprend maintenant à se servir d’armes à feu.

Tout le monde veut combattre dans cette guerre , affirme Lyse Doucet.

Des personnes ont trouvé refuge dans la station de métro Dorohozhychi, à Kiev, tout près d'une tour de télévision qui a été atteinte par un missile russe mardi. Photo : Getty Images / Chris McGrath

Même dans les abris souterrains, les Ukrainiennes combattent comme elles le peuvent. Mme Doucet parle chaque matin à une femme dans cet abri qui lui dit qu’elle ne peut être triste, qu’elle doit au contraire être heureuse parce que c’est notre résistance .

Un convoi menaçant de véhicules blindés

Des images prises par satellite montrent la guerre en noir et blanc , indique Mme Doucet. Elle explique qu’un long convoi de véhicules blindés russes s’étire sur des kilomètres et semble s’être immobilisé non loin de Kiev.

Les gens s’interrogent sur ce qui va se passer, dit-elle.

Le convoi à proximité de l'aéroport Antonov dans les environs de Kiev le 28 février. Photo : Associated Press

Les gens entendent que le convoi est peut-être à court de carburant ou de nourriture, et que certains soldats russes croyaient avoir été mobilisés pour un exercice militaire et refusent d’attaquer des civils, explique la journaliste.

Environ un million de personnes ont quitté l’Ukraine pour se réfugier dans des pays voisins, selon les Nations unies.

Beaucoup de gens ont quitté les bunkers, mais certains d’entre eux y sont retournés par la suite, rapporte Lyse Doucet. Elle a parlé à une Ukrainienne qui lui a dit qu’une amie avait quitté Kiev pour se réfugier dans un village avec sa fillette atteinte de cancer dans l’espoir qu’ils y serait en sécurité, mais cette dame est rentrée à Kiev parce que sa fille ne pouvait recevoir aucun traitement médical dans ce village.

Le siège pourrait durer longtemps, ajoute Lyse Doucet.

Les Ukrainiens retiennent leur souffle.