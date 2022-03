Prix records à la pompe en Atlantique jeudi

Le prix d’un litre d’essence ordinaire maximum au Nouveau-Brunswick a été établi à 1,63 $ par la Commission de l’énergie et des services publics.

C’est un nouveau record dans la province, le précédent ayant été rapporté le 17 février alors que le prix maximum du livre avait été fixé à 1,60 $.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le litre se vend en moyenne à 1,74 $, selon l’agrégateur de prix de l’essence GasBuddy. Dans cette province, le prix maximum est établi selon la région par la Commission des services publics. Ce sont les résidents de la petite île de Ramea qui doivent débourser le plus pour un litre d’essence régulier qui était à 1,89 $ jeudi.

L’opposition conservatrice a exhorté le gouvernement provincial à agir. Le député Tony Wakeham a demandé à la ministre des Finances Siobhan Coady de prendre des mesures pour mitiger l’impact de la hausse des prix sur les familles de la province.

En Nouvelle-Écosse, le prix maximum autorisé se situe actuellement entre 1,58 $ et 1,60 $. C’est au Cap-Breton qu’on paie le plus cher. À l’Île-du-Prince-Édouard les consommateurs paient en moyenne 1,58 $.

L’impact de la guerre en Ukraine

Selon l’économiste Pierre-Marcel Desjardins, le conflit entre la Russie et l’Ukraine contribue à l’augmentation du prix du pétrole à travers le monde.

Cette dernière augmentation est à peu près totalement attribuable à ce qui se passe en Ukraine , indique M. Desjardins.

La Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et le conflit a fait exploser le prix du baril, qui a frôlé les 114 $ US à Londres mercredi.

À Mozyr, au Bélarus, des pipelines qui transportent du pétrole de la Russie vers l'Europe.

Le Canada a décidé de boycotter l’importation de pétrole russe.

C’est un peu symbolique, car on n’en importe à peu près pas - il y a Terre-Neuve-et-Labrador qui en a importé l’année dernière - mais c’est vraiment marginal , précise Pierre-Marcel Desjardins.

C’est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d’interrogations qui font monter les marchés, car quelques plans B existent , indique l’économiste.

Selon lui, des pays pourraient utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole, d’autres pourraient augmenter leur production à court terme et on pourrait choisir de lever les sanctions envers certains pays, comme le Venezuela et l’Iran, pour soulager les marchés.

Pierre-Marcel Desjardins pense que des solutions peuvent être mises en place à l'échelle mondiale pour soulager les marchés.

Si oui, et ça c’est une décision politique, et bien ça aurait quand même comme impact de soulager les prix du pétrole , pense-t-il.

Furey veut promouvoir le pétrole terre-neuvien

Questionné par les médias mercredi, le premier ministre terre-neuvien Andrew Furey a indiqué que le pétrole de sa province pourrait être une solution au pétrole russe.

La province attend impatiemment la décision du ministre de l’Environnement Stephen Guilbeault sur le sort du projet extracôtier d’exploitation pétrolière Bay du Nord. Le gouvernement fédéral doit rendre sa décision d’ici le 6 mars.

Andrew Furey s’est retenu de dire que la conflit en Ukraine représentait une conjoncture favorable.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, attend impatiemment des nouvelles du fédéral en lien avec le projet d'exploitation pétrolière Bay du Nord.

Nous avons ici ce dont le monde a également besoin, à savoir soulager certains de nos partenaires de l'OTAN de la tyrannie de la Russie et de sa mainmise sur l'énergie dans le monde , a-t-il déclaré.

Le projet de la société norvégienne Equinor, permettrait d’extraire de 300 millions à un milliard de barils d’ici 30 ans.

Mais Pierre-Marcel Desjardins estime que l’augmentation de la production de pétrole canadien ne viendra pas régler le problème de l’augmentation du prix à la pompe pour les consommateurs.

On aurait beau augmenter la production canadienne de 5 %, à l’échelle mondiale ça n’aurait à peu près pas d’impact sur les prix internationaux. Alors cet argument est plus utilitariste de personnes qui ont une philosophie axée sur le développement du pétrole plutôt que vraiment à court terme améliorer la situation , dit M. Desjardins.

Ironiquement, selon l’économiste, c’est que cette explosion des prix pourrait être l’élément déclencheur pour accélérer le développement de sources d’énergie renouvelable et encourager la vente de véhicules électriques.

