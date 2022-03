Bientôt une académie de golf à la Cité étudiante de Roberval

Le Golf Saint-Prime sur le lac élargit son offre avec ce projet unique dans la région et évalué à 100 000 $. Les installations offriront aux amateurs des simulateurs de golf, des verts de pratique, des aires de frappe et des salles d’entraînement personnalisé. Le terrain de jeu de près de 400 mètres carrés sera accessible 12 mois par année.

« Ce qu’on recherchait, c’est un partenariat avec la Cité étudiante pour faire en sorte que les jeunes qui se développent dans ce sport puissent avoir accès à ces équipements et qu’on arrête d’entendre qu’aussitôt qu’ils deviennent meilleurs, il faut qu’ils aillent à Québec ou Montréal pour avoir accès à ce type d’installations. » — Une citation de Junior Juneau, directeur général, Golf Saint-Prime sur le lac

Les locaux de l'académie offrent un terrain de jeu de près de 400 mètres carrés aux amateurs. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les élèves pourront bientôt s'exercer pour le plaisir et dès septembre, la discipline sera offerte comme activité parascolaire. Selon l'engouement, elle pourrait ensuite devenir un cours optionnel ou être intégrée dans un nouveau programme.

Ce qu’on veut, c’est vraiment stimuler les élèves, les motiver. C’est certain qu’avec la COVID-19, il y a eu une démotivation. On veut les remettre en action. On veut les mettre sur le terrain pour qu’ils puissent bouger et développer des intérêts et une passion , explique Annie Lemelin, la directrice de la Cité étudiante.

La directrice de la Cité étudiante, Annie Lemelin, souhaite que les jeunes s'approprient ces nouvelles installations. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Accessible à toute la population

Les soirs et les fins de semaine, ce sera au tour des citoyens du Lac-Saint-Jean de s'approprier les lieux. Ils pourront jouer pour le plaisir ou suivre des cours.

Du golf en hiver, ça peut devenir très populaire, mentionne le directeur du service des loisirs de la Ville, Carol Martel. C’est un beau produit pour Roberval. Ça venait aussi en complément avec ce qu’on offre, notamment avec le hockey scolaire.

Une salle d'entraînement personnalisé permettra aux jeunes d'améliorer leurs techniques. Les citoyens pourront aussi y suivre des cours. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Des aires de frappe permettront aux golfeurs de pratiquer leurs lancers. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Si le club de golf souhaite recruter de nouveaux adeptes tous âges confondus, il espère aussi voir d'autres établissements scolaires se joindre à l'académie.

D'après le reportage de Mélissa Paradis