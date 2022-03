La Russie prend sa première grande ville et poursuit les bombardements

Une semaine après le lancement de leur invasion en Ukraine, les forces russes ont pris leur première grande ville, Kherson, et intensifient leur pilonnage sur Kharkiv, Marioupol et la banlieue nord-ouest de Kiev.

Des responsables ukrainiens ont confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi l'omniprésence de l'armée russe à Kherson, une métropole de 290 000 habitants proche de la péninsule de Crimée.

Moscou avait annoncé l'avoir capturée mercredi matin, après de violents bombardements, mais les autorités ukrainiennes disaient toujours tenir bon. Le maire de la ville et le chef de l'administration régionale confirment désormais que les troupes russes sont partout dans la ville et demandent à la population de demeurer à l'intérieur.

Un couvre-feu a été instauré et les civils ne peuvent pas se déplacer en groupe de plus de trois personnes, selon les autorités.

Selon le New York Times, la prochaine ville sur le chemin des troupes russes est celle de Mykolaiv (477 000 habitants), tout juste au nord-ouest de Kherson.

Citant le maire de Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, le quotidien rapporte que 800 chars russes, incluant des lance-roquettes, roulent en direction de la ville depuis le sud, mais aussi l'est et le nord. Jeudi matin, le centre de la ville n'était pas sous le feu des Russes, mais les soldats en périphérie ont rapporté être la cible de missiles de longue portée.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Plus à l'est, à Marioupol, la situation se dégrade d'heure en heure , selon une de ses habitantes, Maryna, 28 ans. Ce grand port ukrainien de la mer d'Azov est un site clé pour permettre aux séparatistes prorusses arrivant du Donbass, au nord-est, de rejoindre les troupes russes venues de Crimée.

Le ministère de la défense russe avait affirmé mercredi que la ville était complètement encerclée par les séparatistes et que la jonction des troupes avait déjà eu lieu la veille.

De son côté, l'armée ukrainienne affirme que Marioupol résiste pour l'instant. Les autorités évoquent cependant des centaines de morts dans cette ville de 445 000 habitants et craignent une crise humanitaire.

Une semaine après son entrée en Ukraine, l'armée russe a pris Kherson, sa première grande ville, et pilonne Kharkiv, Marioupol et la région de Kiev. Les détails avec Marie-Eve Bégin.

Un cargo estonien a par ailleurs coulé au large du port d'Odessa après une explosion survenue jeudi. Deux membres de l'équipage ont été retrouvés sur un radeau de sauvetage en mer, mais quatre autres manquent à l'appel.

Selon le directeur général de la compagnie Vista Shipping Agency, basée à Tallinn, le naufrage pourrait avoir été causé par une mine.

Fortes explosions dans la capitale

À Kiev, de fortes explosions ont été entendues pendant la nuit de mercredi à jeudi, selon des messages sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes se réfugient dans le métro de la capitale, transformé en abri antiaérien.

Les villes qui bordent Kiev au nord-ouest, de même que ses quartiers périphériques, continuent d'être la cible des missiles russes. C'est de ce côté de la capitale qu'est stationné depuis plusieurs jours le convoi de chars russes qui s'étire sur près de 65 kilomètres.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La progression de ce convoi semble cependant au point mort depuis 72 heures, selon le ministre de la Défense britannique. Ce convoi demeure toujours à environ 25 kilomètres de Kiev.

À l'instar de responsables ukrainiens et d'analystes, il a évoqué de possibles problèmes d'approvisionnement en nourriture et en carburant, des pannes mécaniques et une résistance acharnée des Ukrainiens. Mais les troupes russes pourraient aussi être en train de revoir leur stratégie d'offensive contre la capitale, cible prioritaire de Vladimir Poutine, selon le président ukrainien.

La deuxième plus grande ville au pays, Kharkiv (1,4 million d'habitants) est elle aussi une cible importante pour les troupes russes, qui la pilonnent depuis maintenant plusieurs jours. Les services d'urgence ukrainiens y font état de 34 morts parmi les civils au cours des dernières 24 heures.

La compagnie de chemin de fer de l'Ukraine a annoncé jeudi que tous les trains qui partent d'est en ouest allaient désormais servir exclusivement à évacuer la population. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont priorisés et un billet n'est pas requis pour monter à bord. Les hommes en âge de se battre sont quant à eux obligés de demeurer au pays.

Un Ukrainien dit au revoir à sa femme et sa fille, qui évacuent Kiev par train, le 3 mars 2022. Photo : Getty Images / Pierre Crom

La Russie devra rembourser, dit Zelensky

Les lignes de défense de l'Ukraine tiennent face à l'offensive russe, a assuré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une nouvelle vidéo, en soulignant qu'il n'y a eu aucun répit dans les bombardements depuis minuit.

« Nous n'avons rien à perdre, hormis notre liberté. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

À ses yeux, les forces russes ont été contraintes de changer de stratégie et les bombardements de civils dans les villes ukrainiennes démontrent que le pays a réussi à déjouer le plan initial de Moscou prévoyant une victoire rapide après une offensive terrestre.

Le président ukrainien a aussi promis de reconstruire le pays et d'envoyer la note aux Russes. Nous allons reconstruire chaque immeuble, chaque rue, chaque ville et nous disons à la Russie : apprenez le mot "réparations".

Vous allez nous rembourser pleinement tout ce que vous avez fait contre notre État, contre chaque Ukrainien.