Encore de la neige et des fermetures d’écoles en Nouvelle-Écosse

Environnement Canada prévoit de 10 à 15 cm d’accumulation pour la plupart des régions.

Ces conditions auront un impact sur les trajets du matin pour les régions de l'ouest. Mais pour les autres régions ça compliquera surtout le retour à la maison.

Cette neige a mené à l'annulation des classes dans plusieurs écoles et institutions.

Au Conseil scolaire acadien provincial (Conseil scolaire acadien provincial CSAP ) les classes sont annulées dans les huit écoles de la grande région métropolitaine d’Halifax ainsi que dans les neuf écoles du regroupement sud. Dans le nord, les classes sont annulées à l'École acadienne de Truro. Mais plus à l’est, où la tempête arrivera plus tard les élèves ont de l'école mais partiront plus tôt que prévu à 11 h 30 de l'École NDA et de l’École Beau-Port. Le départ hâtif se fera à midi à l'École acadienne de Pomquet et à 14 h au Centre scolaire étoile de l'Acadie.

Les vents se déplaceront vers le nord avec des rafales entre 40 et 60 km/h, ce qui risque d'entraîner de la poudrerie.

Les automobilistes peuvent donc s'attendre à un voyage enneigé en rentrant du travail.

Une courte période de neige abondante mercredi matin a rendu le trajet glissant pendant l'heure de pointe, avec jusqu'à 10 centimètres reçu par endroit.