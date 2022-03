COVID-19 : plus de patients aux soins intensifs au Nouveau-Brunswick

Le tableau de bord en ligne de la province indique que 89 personnes atteintes du virus étaient hospitalisées, dont huit aux soins intensifs. Il s'agit d'une hausse de trois hospitalisations et de cinq patients aux soins intensifs par rapport à la veille. Trois patients étaient sous respirateur mercredi, soit deux de plus que la veille.

Le nombre de cas actifs est également passé à 3633, les autorités signalant 386 nouvelles infections et 327 guérisons. Les responsables affirment que 92,8% des personnes âgées de cinq ans et plus ont maintenant reçu une première dose de vaccin, 87,1% ont reçu deux doses et 50,1 % ont reçu la dose de rappel.

Quatre morts en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, on signalait mercredi quatre nouveaux décès liés à la COVID-19. Deux décès ont été signalés dans la zone centrale: une femme dans la cinquantaine et un nonagénaire. Les deux autres décès concernent un octogénaire de la zone ouest et un octogénaire de la zone est.

Au total, 206 personnes sont décédées des suites de la maladie en Nouvelle-Écosse depuis le début de la pandémie.

Les autorités indiquent que 45 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Par ailleurs, 362 nouveaux cas confirmés en laboratoire ont été enregistrés, ce qui porte à 2247 le nombre total estimé de cas actifs dans cette province.

Moins d'hospitalisations à T.-N.-L.

Terre-Neuve-et-Labrador connaît une augmentation des cas actifs, mais une baisse des hospitalisations liées au virus.

Les responsables de la santé signalaient mercredi 15 hospitalisations liées à la COVID-19, contre 19 dans le dernier communiqué lundi. Six patients étaient aux soins intensifs, une baisse d'un patient.

Il y avait mercredi 389 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 197 nouvelles guérisons, ce qui porte le nombre de cas actifs à un peu plus de 2500.

Plus d'hospitalisations à l'Î.-P.-É.

L'Île-du-Prince-Édouard ne signalait mercredi aucun nouveau décès attribué à la COVID-19 depuis sa dernière mise à jour lundi, mais une légère augmentation des hospitalisations.

Les autorités sanitaires ont signalé 962 nouveaux cas de COVID-19 depuis la dernière mise à jour de lundi, soit une moyenne de 373 infections par jour au cours des sept derniers jours.

Sept personnes étaient hospitalisées mercredi avec le virus, une augmentation d'un cas. Trois de ces patients avaient été admis en raison de la COVID-19, tandis que les quatre autres ont été déclarés positifs après avoir été hospitalisés pour d'autres raisons.

Les autorités affirment que trois foyers de soins de longue durée et 27 garderies font face à une éclosion. Il y avait 3355 cas actifs dans la province mercredi. L'Île-du-Prince-Édouard a enregistré 16 décès attribués à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.