L’élection du nouveau chef conservateur aura lieu le 10 septembre

Le Comité a également rendu publiques les règles de cette course à la direction.

Ainsi, les aspirants-chefs auront jusqu’au 19 avril pour déposer leur candidature. Ils devront déposer 200 000 $, représentant les frais d’inscription, et un montant de 100 000 $, appelé dépôt de conformité . Cette somme sera remboursée après l’élection.

Par ailleurs, le comité a fixé les détails pour les demandes d’adhésion au parti. C’est le 3 juin que s’achève la période de demande d’adhésion. Par la suite, le personnel du parti aura plusieurs semaines pour vérifier l’éligibilité des membres.

Par ailleurs, les bulletins de vote seront envoyés par courrier aux membres entre fin juillet et début août.

Jean Charest maintient le suspense

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest n’a pas encore annoncé s’il se présentait ou pas à la direction du parti.

L'ex-premier ministre québécois Jean Charest Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mais mercredi, il était à Ottawa pour rencontrer des députés conservateurs pour discuter de la course à la direction. M. Charest s’est contenté d’une courte déclaration aux journalistes mercredi, laissant planer le mystère sur sa décision.

« Il nous faut des partis qui sont d’envergure nationale. C’est essentiel pour l’avenir du Canada. Ça veut dire un parti politique qui est fidèle à son histoire et qui représente chaque région du Canada. Et qui présente une vision très inclusive de l’avenir du Canada. » — Une citation de Jean Charest

Pour Bernard Généreux, député conservateur de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, c’est un excellent candidat et on va voir s’il va se présenter. On le souhaite. Je lui ai dit que je l’appuierai s’il se présentait , a-t-il déclaré à des journalistes mercredi.

Pour sa part, Gérard Deltell, député conservateur de Louis-Saint-Laurent, a affirmé que s’il y en a un qui est capable de rassembler les gens de notre parti, d’attirer les Canadiens chez nous, rallier les Canadiens à notre cause, c’est bien monsieur Charest. Je sais de quoi je parle.

Enfin, le sénateur conservateur, Pierre-Hugues Boisvenu, a indiqué qu’ il y a déjà des appuis dans l’Ouest si monsieur Charest se présente.

M. Jean Charest a été sollicité par plusieurs députés conservateurs pour briguer la direction du parti. Il a rencontré quelques-uns d'entre eux ces dernières semaines.

À la suite de ces discussions, M. Charest a été invité à Ottawa pour présenter sa vision du parti et écouter les attentes des conservateurs. Pour le moment, le seul candidat déclaré est le député de Carleton Pierre Poilievre.

La course à la direction du parti conservateur a été déclenchée après la destitution de l'ancien chef du parti Erin O'Toole le 2 février dernier.