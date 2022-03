Un administrateur russe de Buhler démissionne après des commentaires pro-Poutine

M. Babkin a été un fervent partisan des mesures prises par la Fédération de Russie , écrit dans un courriel le vice-président et porte-parole de Buhler, Adam Reid.

Ce dernier remplacera Konstantin Babkin au conseil d’administration de l’entreprise, qui compte sept membres.

Au cours des derniers jours, Konstantin Babkin a imputé l’attaque russe en Ukraine à l’ingérence des États-Unis , ajoutant qu’il est nécessaire de mettre fin au conflit et de construire un espace économique unifié avec la Russie .

Agissant aussi comme chef d’un parti politique en Russie, le Parti de l'action  (Nouvelle fenêtre) , Konstantin Babkin a souligné sur Twitter son appui à la décision du président Poutine de reconnaître les républiques de Donetsk et de Louhansk .

Ces deux républiques reconnues par la communauté internationale comme des territoires ukrainiens sont contrôlés par des entités prorusses.

Adam Reid ajoute que les opinions de M. Babkin sont en totale opposition de celle de l’équipe de direction nord-américaine et ne reflètent pas les valeurs de Buhler .

À la lumière de la situation actuelle, la compagnie a apporté plusieurs changements au conseil d'administration afin de s'aligner sur les valeurs de l'équipe basée au Canada , a écrit M. Reid.

Des intérêts russes aux racines canadiennes

Selon Adam Reid, Buhler Industries appartient à des intérêts russes à hauteur de 97 %, mais ses racines au Canada remontent à 1932 et nous ne nous considérons pas comme une entreprise russe .

Parmi les changements faits à la direction de l’entreprise, le président du conseil d’administration, Dmitry Udras, a été remplacé par le Canadien Grant Adolph, mais il reste membre du conseil. Le président-directeur général Yury Ryazanov reste en poste.

Un autre Russe, Oleg Gorbunov, reste aussi membre du conseil d’administration de Buhler Industries.

Selon le site web du parti politique de Konstantin Babkin, Dmitry Udras et Yury Ryazanov, qui ont la nationalité russe, sont membres du conseil fédéral du Parti de l'action.

L'ancien administrateur de Buhler, Konstantin Babkin, dirige le Parti de l'action russe. Yury Ryazanov et Dmitry Udras, aussi affilié à Buhler font également partie du conseil fédéral du parti. Photo : Capture d’écran / partyadela.ru

Konstantin Babkin, Dmitry Udras et Yury Ryazanov sont aussi les copropriétaires de Novoe Sodrugestvo CJSC  (Nouvelle fenêtre) , un conglomérat russe qui possède 20 entreprises, dont Buhler, ainsi que le fabricant de tracteurs russe Rostselmash et une institution financière basée dans le sud-est de la Russie, Selmashbank  (Nouvelle fenêtre) .

Les trois hommes sont membres du conseil d’administration de Buhler Industries depuis 2007, quand une filiale de leur conglomérat, Combine Factory Rostselmash, a acquis une participation majoritaire dans la société Buhler.

En décembre, Rostselmash a acheté les parts de l'ancien président-directeur général John Buhler, au coût de 12 millions de dollars. Sa participation dans l’entreprise, qui était jusque-là de 80 %, est passée à 97 %.

Des sanctions économiques qui fonctionnent, selon un expert

Selon le chercheur principal à l'Institut Macdonald-Laurier, Marcus Kolga, des décisions comme celle qu’a prise Buhler indiquent que les sanctions et les menaces fonctionnent, en mettant de la pression sur le président Poutine et les membres de son entourage qui possèdent des richesses et une influence politique.

Ils sont très inquiets. Je pense qu'ils suent à grosses gouttes en ce moment parce qu'ils savent qu'ils pourraient être les prochains. Leurs actifs pourraient être ciblés ici même au Canada , affirme M. Kolga.

Le député conservateur manitobain James Bezan souhaite que le Canada impose des sanctions aux Russes ayant des intérêts commerciaux au Canada, sans toutefois toucher les travailleurs canadiens.

Buhler, qui emploie 700 travailleurs au Canada, a également annoncé une aide financière de 100 000 $ à la Croix-Rouge afin de répondre à la crise humanitaire en Ukraine.

Avec les informations de Joanne Levasseur et de Karen Pauls