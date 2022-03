La SQ demande l’aide de la population pour localiser un bambin et sa mère

La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide de la population pour localiser Jacqueline Beaudoin-McLintock, 32 ans, et son fils James Audet, 18 mois, qui auraient quitté la région de Stoneham au cours de la fin de semaine.

Les circonstances entourant leur départ de la région amènent les autorités à croire que la situation de l’enfant est ou peut-être considérée comme compromise , indique la Sûreté du Québec SQ dans un communiqué.

Jacqueline Beaudoin-McLintock fait 1 mètre 54 et 54 kg. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Mais elle pourrait porter une perruque et s'être teint les cheveux, précise également la Sûreté du Québec SQ .

Elle circulerait à bord d’un véhicule Chrysler 300, 2005 de couleur blanc qui pourrait être immatriculé Y61 XQX ou Z09WGC.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Jacqueline Beaudoin-McLintock aurait possiblement quitté le Québec et elle aurait tenté de confier son fils James à une connaissance avant de partir.

La Sûreté du Québec SQ demande à toute personne qui apercevrait Jacqueline Beaudoin-McLintock ou son fils James Audet de contacter avec le 911 et à toute personne qui détient de l'information à ce sujet de communiquer à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Ex-conjointe de Nicolas Audet

Par ailleurs, Jacqueline Beaudoin-McLintock est l'ex-conjointe de Nicolas Audet qui a été victime d'un meurtre à Saint-Isidore en Beauce le 13 ou 14 février dernier.

Le corps de l'homme de 41 avait été retrouvé dans sa résidence après que son employeur, Équipements d'Érablière CDL Inc., a signalé sa disparition puisqu'il ne s'était pas présenté au travail.

L'enquête a été confiée à l'équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec SQ qui doit faire la lumière sur cette mort suspecte avec des circonstances violentes.

L'aide du public a aussi été demandée par le corps policier pour déterminer les circonstances entourant ce meurtre.

Aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'ici dans cette affaire.

Plus de détails à venir