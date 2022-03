EA Sports exclut les équipes russes de ses jeux de soccer

Après avoir été exclue de toute compétition européenne et internationale par l'UEFA et la FIFA, la Russie essuie un nouveau revers dans le monde du ballon rond, cette fois-ci dans sa forme vidéoludique.

La compagnie EA Sports a en effet annoncé mercredi qu’elle retirait les équipes nationales et les clubs professionnels russes de sa gamme de jeux de soccer. Sont concernées plusieurs nouvelles versions de séries populaires comme FIFA 22, FIFA Online et FIFA Mobile, en plus du jeu de hockey NHL 22.

EA Sports emboîte le pas à de nombreuses fédérations internationales, qui ont décidé de bannir les sportifs russes de leurs compétitions en représailles à l’invasion de l’Ukraine. C'est le cas de la FIFA, qui a évincé la Russie des barrages de qualification de la Coupe du monde de football, présentée cet hiver au Qatar.

L'exclusion des équipes russes n’a pas encore été concrétisée par EA Sports, qui affirme avoir initié un processus en ce sens.

Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, s’est adressé ces derniers jours à plusieurs grandes entreprises technologiques occidentales, dont des éditeurs de jeux vidéo, les incitant à prendre des mesures de bannissement des comptes russes et biélorusses de leurs services.

EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme beaucoup d'autres voix du monde du soccer, appelle à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine , a écrit mercredi avant-midi le géant américain du jeu vidéo sur Twitter.