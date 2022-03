Le milieu sportif réagit à l’offensive russe en Ukraine

La Ligue canadienne de hockey a notamment pris la décision d’annuler la série Canada Russie 2022, qui regroupe habituellement les meilleurs joueurs juniors au pays.

La ministre des Sports et du Développement économique du Canada Pascale St-Onge souligne que les sanctions sur le plan sportif pourraient continuer à évoluer au cours des prochaines semaines.

Il n’y a pas de mot d’ordre comme tel qui est donné qui proviendrait du gouvernement et qui ordonnerait à nos athlètes ou à nos délégations nationales de prendre quelconque disposition , explique-t-elle.

Par contre, je peux vous dire que j’ai eu plusieurs discussions avec les représentants de nos organisations sportives nationales, [...] et c’est pas mal unanime. Nos fédérations et nos athlètes veulent envoyer le message comme quoi la Russie et la Biélorussie, à cause des actions du président Poutine, ne sont pas les bienvenues dans les compétitions internationales , ajoute-t-elle.

Mardi, la ministre a également dénoncé la décision du Comité international paralympique d’autoriser les délégations russe et bélarusse aux Jeux de Pékin.

La dernière chose qu’ils voulaient, c’est d’avoir une guerre

Le Canada n’a pas non plus recommandé de suspendre les athlètes russes qui évoluent dans les équipes canadiennes. La ministre St-Onge précise que cette décision repose présentement sur les fédérations sportives.

Dans la région, huit joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJQM) sont originaires de la Russie et quatre viennent du Bélarus.

Le directeur général du Phœnix de Sherbrooke Stéphane Julien ne croit pas que la ligue ira jusqu'à suspendre les joueurs russes ou bélarusses de leur alignement.

M. Julien mentionne également que la situation inquiète grandement le gardien de l’équipe Ivan Zhigalov. Ce dernier est arrivé à Sherbrooke du Bélarus au début de la saison, et s’inquiète maintenant pour ses parents qui demeurent à Moscou, la capitale russe.

Le gardien se demande aussi s'il pourra rentrer à la maison à la fin de la saison.

« Les Russes et les Bélarusses qui sont dans notre ligue, je pense que la dernière chose qu’ils voulaient, c’était d’avoir une guerre. » — Une citation de Stéphane Julien, directeur général du Phœnix de Sherbrooke

Les joueurs sont là pour le supporter, et je ne pense pas qu’il y a de discussion à savoir si on est pour ou contre, ce qu’on supporte ou ne supporte pas. Un joueur de 18 ans a besoin de se faire encadrer et d’être bien entouré par ses coéquipiers, et je pense que les joueurs en général s’occupent bien de lui , ajoute-t-il.

Avec les informations de René-Charles Quirion