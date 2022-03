Assouplissements en Outaouais : peu d’effets sur les urgences

Près d’une soixantaine de patients sont hospitalisés en moyenne, par jour, dans la région actuellement pour toutes sortes de raisons, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Mais seul le tiers d’entre eux le sont en raison du virus. Cette semaine, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS dénombre environ une vingtaine d’hospitalisations liées à la COVID-19, alors qu'au sommet de la cinquième vague, on en comptait plus d'une quarantaine.

Cela pousse les professionnels de la santé à croire que l’impact du dernier déconfinement est moindre que celui des vagues précédentes.

Le nombre de visites revient à la normale , indique Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais. Mais avec [la mise en place] de mesures qui, on l'espère, vont nous aider à ne pas avoir des chiffres comme la normale des autres années.

L'Unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull a été démantelée en raison de la baisse du nombre des hospitalisations liées au virus (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Ces mesures consistent essentiellement en une réorientation des patients vers des cliniques externes, ce qui permet de désengorger les urgences.

Celles-ci ont été utilisées lors des vagues précédentes ainsi que lors de la fermeture de nuit de l'urgence de Gatineau.

Le Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais n’est toutefois pas convaincu qu’on puisse déjà parler d’un retour à la normale.

L'année passée, aussi, à l’été on a eu une baisse , met en garde la présidente Karine D'Auteuil. On a plus de personnes vaccinées [...] on ose espérer qu’on va ravoir une vie normale graduellement. On aime mieux que ça se fasse de façon graduelle que [de façon] subite.

Elle souligne que la région fait encore face à une pénurie d’infirmières et que celle-ci exerce une pression sur tout le système de santé.

Selon les dernières estimations du ministère de la Santé et des Services sociaux, 120 infirmières sont absentes actuellement en raison de la COVID-19 en Outaouais.

