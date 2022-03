Baisse importante du nombre de personnes dans les cliniques de dépistage en Mauricie

La baisse du nombre de personnes atteintes de la COVID se constate dans les cliniques de dépistage à Trois-Rivières et à Shawinigan. Elles étaient bondées en janvier et sont maintenant pratiquement désertes.

À la clinique de dépistage du boulevard Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières, le stationnement est presque vide et les patients entrent au compte-gouttes. À l’intérieur, il n’y a aucune file d’attente.

Selon les chiffres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSS MCQ ) le nombre de prélèvements a drastiquement chuté depuis le début du mois de janvier. De 2 300 prélèvements par jour, auprès d’une clientèle ciblée, il est passé à 600 pour la dernière semaine de février. La baisse est aussi constatée du côté de Shawinigan, il est passé de 1 000 à 266 dans le même délai.

Des réflexions en cours

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , qui est locataire des locaux, pourrait ajuster sa stratégie, explique la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique en Mauricie-Centre-du-Québec : Avec la tendance que nous observons et si elle se poursuit, ce besoin va s’atténuer et donc des réflexions sont en cours. Mais pour l’instant, nous continuons d’offrir le dépistage dans cette clinique pour les clientèles qui sont ciblées.

Comme pour la vaccination, beaucoup de travailleurs proviennent du programme Je Contribue! Si leur service venait à ne plus être requis, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ aimerait les garder à l'emploi.

Autre signe du ralentissement de la pandémie dans la région : plus de 1 000 travailleurs de la santé étaient touchés personnellement par la COVID au début de janvier, ils sont moins de 200 maintenant.

Des boîtes de tests rapides sur les tablettes

La baisse de la demande pour des tests rapides est aussi constatée dans les pharmacies. Alors que les pharmaciens peinaient à répondre à la demande en janvier, des boîtes dorment maintenant sur les tablettes.

Avec les informations de Raphaël Brouillette