Manifestations anti-mesures sanitaires : le chef de police de Winnipeg fait le bilan

Il a répondu, dans une entrevue à Canadian Broadcasting Corporation CBC , aux critiques selon lesquelles le convoi anti-mesures sanitaires est resté trop longtemps dans les rues de la capitale manitobaine.

Le chef Smyth réitère que l’approche policière était axée sur le maintien de la paix et voulait prévenir une escalade qui aurait rendu la situation encore plus tendue.

Ceux qui vivent et travaillent dans le voisinage immédiat du Palais législatif ont longuement enduré [les effets de la manifestation]. Je le reconnais, et j’aurais aimé que nous puissions résoudre ce problème plus tôt , a-t-il déclaré.

Mais nous avons fait de notre mieux pour trouver une solution pacifique aussi vite que possible.

Pendant 20 jours, les manifestants ont ralenti la circulation et klaxonné dans le centre-ville.

Mardi dernier, la police leur a donné un ultimatum pour qu’ils quittent les lieux le lendemain. Ils s’exposaient à des arrestations et à des accusations s'ils restaient sur place.

Selon Danny Smyth, la promulgation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence et la fin de l’occupation de trois semaines au centre-ville d’Ottawa ont joué un rôle dans la décision du Service de police de Winnipeg de dire aux manifestants qu’il était temps de partir.

La manifestation contre les obligations vaccinales fédérales et provinciale, devant le Palais législatif du Manitoba à Winnipeg, avait commencé le 4 février 2022. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Selon M. Smyth, la police a également estimé que les négociations avec le convoi de Winnipeg étaient dans une impasse.

On sait que la loi a été utilisée pour geler des comptes de banque [dans la manifestation à Ottawa]. Ce n’est pas arrivé à Winnipeg à ma connaissance, mais ce levier psychologique, ce qui se passait à Ottawa, on l’a utilisé ici , explique-t-il, affirmant à nouveau qu’il n’y avait plus rien à négocier avec les manifestants .

Réponse au maire Bowman

La semaine dernière, le maire de Winnipeg Brian Bowman s’est dit heureux de voir que les manifestants avaient quitté le centre-ville de Winnipeg, ce qui ramenait la quiétude dans le secteur. Il a qualifié d’irrespectueuse l’occupation de la voie publique pendant trois semaines en contravention avec de multiples règlements.

Le maire de WInnipeg Brian Bowman Photo : Radio-Canada

Il a aussi dit que la police devra rebâtir sa confiance avec les résidents qui ont été négativement touchés par la manifestation et a déploré des commentaires de la police.

Dans l’une des conférences de presse, l’agent Rob Carver a affirmé que les protestataires étaient l’un des groupes de manifestants les plus raisonnables et les plus accueillants que ses services aient jamais vus .

Le chef de police de Winnipeg, Danny Smyth, fait valoir que l’intervention de la police à la manifestation contre les restrictions sanitaires était conforme à l’approche qu’elle avait adoptée pour d’autres événements dans le passé.

Il a ajouté qu’il reconnaissait que cette manifestation était extrêmement impopulaire , mais que la police devait rester impartiale.

C’était une petite minorité de personnes par rapport à la population de la ville ou du pays. Néanmoins, les gens ont le droit de se rassembler et de faire entendre leur voix. C’est ce que nous avons essayé de gérer aussi pacifiquement que possible , a-t-il mentionné.

Rebâtir la confiance de toutes les communautés

Le coprésident de la Police Accountability Coalition (Coalition pour l’imputabilité policière), Abdikheir Ahmed, se demande si l’approche du Service de police aurait été la même si les protestataires, à majorité blanche, avaient été composés de membres de la diversité.

Il estime que la police a été trop indulgente et que ce n’est pas ce qui est attendu de la police . Il croit que la police de Winnipeg doit se rattraper pour regagner la confiance du public.

Le chef Danny Smyth indique qu'il y aura toujours des hauts et des bas pour la police et que, clairement, nous sommes dans un bas en ce moment . Il affirme que la confiance du public est une préocupation permanente au sein du service.

Ça ne s’arrête pas et nous continuons à travailler et à essayer d’établir ces relations avec la communauté , déclare-t-il.

Danny Smyth reviendra sur la gestion de la manifestation anti-mesures sanitaires lors d’une réunion de la Commission de police de Winnipeg, vendredi.

Avec les informations de Sarah Petz, Sam Samson et Marcy Markusa