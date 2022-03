Cybersécurité : les entreprises plus prudentes que jamais

L'usine sherbrookoise de TLD fabrique notamment des tracteurs et des convoyeurs à bagages pour l'industrie aéronautique. Ce marché a passablement ralenti durant la pandémie, mais l'entreprise reprend maintenant du poil de la bête. Son équipe de 25 ingénieurs conçoit des produits sur mesure pour les compagnies aériennes, et dépend grandement des systèmes informatiques, explique Rémi Langlois, le directeur général de TLD Canada.

Tout est lié au système informatique. On produit avec les données dans le système. Juste prendre les pièces sur les étagères de l’entrepôt et les amener en production, c’est le système qui nous dit où sont les pièces, combien ça en prend, etc. Si on perd l’informatique, on n’est plus vraiment capables de produire des machines , souligne-t-il.

Une équipe d'ingénieurs conçoit des produits sur mesure pour les entreprises aériennes. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

TLD a connu une panne importante en 2019. Depuis, l’entreprise redouble de prudence. On a dû travailler sans informatique pendant quelques semaines, donc aujourd’hui, on est plutôt préoccupés depuis ce temps-là , remarque M. Langlois.

Alors que certains experts croient que la situation en Ukraine pourrait entraîner des enjeux de cybersécurité à l'échelle planétaire, TLD fait particulièrement attention.

Aujourd’hui, la situation avec l’Ukraine, c’est certain que ça n’aide pas. Est-ce que ça empire les choses ou pas? C’est dur à dire, mais disons qu’on ne prend pas de chances et qu’on a fait des rappels à nos gens pour leur dire de faire très attention sur quoi ils cliquent quand ils vont sur Internet ou reçoivent des courriels douteux , Rémi Langlois.

« Les conséquences peuvent être graves sur les revenus d’une entreprise si on doit arrêter la production quelques semaines pour ça. Ça peut représenter des millions. » — Une citation de Rémi Langlois, directeur général de TLD Canada

Rémi Langlois est directeur général chez TLD Canada. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Les petites et moyennes entreprises également à risque

Ce ne sont pas que les grandes usines qui doivent faire face à des menaces informatiques. Les petites et moyennes entreprises sont également à risque, souligne le consultant en cybersécurité Jacques Sauvé.

« Les entrepreneurs ne se préoccupent pas assez de la cybersécurité. » — Une citation de Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité

Ceux que j’appelle les cyberméchants adorent le courriel et l'hameçonnage. D’ailleurs, c’est le plus gros vecteur d’attaques pour les entreprises et les particuliers. On parle de 95 % des cyberattaques qui rentrent à partir de courriels , rappelle-t-il.

