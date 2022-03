L’attaque russe en Ukraine et les sanctions économiques qui se multiplient à l’endroit de Moscou poussent les économistes et les banques centrales à revoir leurs prévisions pour les prochains mois.

La Russie fait partie des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, de gaz naturel, d’aluminium et de céréales. Le prix du pétrole a dépassé largement les 100 $ US au cours des derniers jours frôlant les 114 $ US à Londres mercredi.

Les prix de l’aluminium et du gaz naturel touchent des sommets en Europe. Et les prix du blé sont à des niveaux records depuis 2008 alors que la Russie et l’Ukraine fournissent près de 30 % des exportations de blé.

Cela fera monter l’inflation partout dans le monde , affirme la Banque du Canada, et les effets néfastes sur la confiance ainsi que les nouvelles perturbations de l’approvisionnement pourraient peser sur la croissance mondiale.

Encore plus d’inflation

Il y aura des effets réels pour les consommateurs. D’abord, la hausse des cours du pétrole pourrait entraîner le prix de l’essence à près de deux dollars le litre d’ordinaire. Nous sommes déjà à 1,75 $ en certains endroits. Un baril qui s’approcherait de 150 $ US pourrait mener le prix de l’essence à un nouveau plateau historique.

Ensuite, les prix à l’épicerie, où l’inflation est déjà marquée, pourraient augmenter également. Le cours du blé s’approche des 11 $ US le boisseau à la bourse des ressources de Chicago, un sommet depuis 2008. Le prix du blé est en hausse de 40 % depuis un mois, de 60 % depuis un an.

Non seulement la Russie pourrait réduire ses exportations, mais la guerre pourrait empêcher les producteurs ukrainiens de procéder à leurs cultures de blé et de maïs.

Cette poussée d’inflation représente, sans aucun doute, l’effet économique le plus important pour les Canadiens. Ce sera l’effet négatif le plus marqué. Sur le plan des échanges commerciaux, l’impact sera modeste. Le Canada n’a pas développé une relation commerciale profonde avec la Russie au fil du temps.

En 2019, les transactions commerciales entre les deux pays s’élevaient à 2,5 milliards de dollars. De cette somme, on comptait 666 millions de dollars en exportations vers la Russie. Or, le grand total des exportations internationales du Canada avoisine les 600 milliards de dollars.

Oui, il va y avoir des industries ou des gens qui vont être affectés , a déclaré Justin Trudeau mercredi matin. On va voir ce qu’on peut faire pour compenser les pertes des entreprises qui sont touchées par l’interdiction d’exporter vers la Russie.

Mais, cet effet-là sera minime. Même que la hausse des prix des ressources, des produits de base, des matières premières, comme l’énergie et l’aluminium notamment, pourrait finalement profiter à l’économie canadienne.

D’autres hausses de taux

Alors, pour la première fois depuis octobre 2018, la Banque du Canada hausse son taux directeur, qui passe de 0,25 % à 0,5 %. L’objectif est de tenter de calmer l'inflation qui dépasse les 5 % au pays.

La croissance économique a été plus forte qu'attendu en fin d’année 2021 et la croissance du premier trimestre de 2022 sera plus solide que prévu, selon l’institution, alors que les effets du variant Omicron sur l'économie s’estompent plus rapidement qu'attendu

Cette croissance de l’économie et la hausse plus forte qu’attendu de l’inflation devraient pousser la banque centrale à hausser plus rapidement son taux directeur. Mais, la guerre en Ukraine pourrait ralentir, rapidement, la hausse du produit intérieur brut PIB . Et, par prudence, la banque centrale pourrait être tentée d’atténuer son programme de hausses de taux.

Déjà, la Banque du Canada a décidé de maintenir son programme de rachat d’obligations gouvernementales. Ces investissements ont été importants durant la pandémie pour financer les soutiens gouvernementaux à la population. La banque centrale ne prévoit pas encore laisser son portefeuille d’obligations commencer à décroître.

Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué son intention de proposer une hausse de 0,25 point du taux directeur dans deux semaines au moment de la rencontre des gouverneurs de la Fed, en vue de l’annonce du taux directeur le 16 mars.

Malgré la guerre en Ukraine, Jerome Powell prévoit une série de hausses de taux pour tenter de commencer à atténuer l'inflation à 7,5 %. Mais, il est trop tôt, dit-il, pour comprendre exactement l'effet des sanctions contre Moscou et l’impact de la guerre sur l'économie mondiale. Les répercussions ont hautement incertaines, a-t-il précisé.

Et votre hypothèque ?

Dans la foulée de la hausse du taux directeur à la Banque du Canada, les institutions financières ont annoncé une majoration de 25 points de base de leur taux préférentiel. Ce nouveau taux est en vigueur jeudi.

Prenons l’exemple d’un propriétaire qui a une hypothèque de 500 000 $, amortissement sur 25 ans, à taux variable sur un contrat de 5 ans, disons à 1,5 %. Son paiement, actuellement à 1999 $, va passer à 2057 $, une hausse de 58 $, alors que son taux va grimper à 1,75 %.

À 2,5 %, la hausse de son coût d’hypothèque atteindra 258 $. À 3 %, on sera rendu à 367 $ d’augmentation. Et à 4 %, la hausse du coût mensuel atteindra 631 $.

En fait, le scénario qui se dessine actuellement est préoccupant. La guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie vont alimenter encore davantage la hausse du coût de la vie. Un autre choc inflationniste est à prévoir.

Selon Jean-François Perrault, économiste en chef de la Banque Scotia, qui était à Zone économie mercredi soir, le taux d’inflation au Canada pourrait passer de 5,1 % en ce moment à 6,5 %, voire 7 % bientôt.

C’est un niveau d’inflation temporaire, momentanée, qui devrait retomber d’ici la fin de l’année et en 2023. Mais, entre-temps, cette poussée inflationniste pourrait pousser les banques centrales à maintenir le cap sur une hausse soutenue des taux d’intérêt.

Non seulement le portefeuille des consommateurs sera sollicitée par les hausses de prix, mais les coûts hypothécaires pourraient grimper rapidement. Or, selon un sondage Angus Reid, le quart des Canadiens craignent les hausses de taux et l’effet sur leurs finances.

Avec la collaboration d’Andrée-Anne St-Arnaud