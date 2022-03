L'aéroport de Bagotville peut de nouveau accueillir des vols internationaux.

Depuis lundi, l'aéroport de Bagotville peut de nouveau accueillir des vols et des touristes internationaux.

Seulement 18 aéroports au pays pouvaient le faire avant le 28 février.

Les avions de moins de 30 passagers peuvent atterrir directement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tandis que les vols commerciaux doivent encore faire escale à Québec pour passer aux douanes.

Le ministre fédéral du Tourisme, Randy Boisonnault, espère que l’accueil à nouveaux de vols internationaux dans plusieurs aéroports du pays permettra de contribuer à la reprise de l’industrie du voyage.

On a vu le pic d’Omicron, on veut rouvrir l’économie, on veut que toutes les entreprises dans le tourisme qui ont beaucoup souffert dans les deux dernières années puissent reprendre leurs forces , a-t-il souligné.

Le passeport vaccinal est toujours obligatoire pour voyager au pays et à l'étranger, mais les tests de dépistage à l'arrivée sont désormais aléatoires, rappelle celui qui est député d'Edmonton-Centre.

Quand les gens vont atterrir, c’est maintenant un test aléatoire, donc ça va aussi faciliter le fait que les gens arrivent et qu’ils sont capables de continuer avec leur voyage, a-t-il indiqué. On parle de 20 % des visiteurs, donc ça, ça va aussi faciliter le cheminement des gens à leur destination finale.

Rappelons qu’en janvier, Sunwing avait décidé d’annuler jusqu’à la fin du mois d’avril ses départs de l’aéroport de Bagotville vers les destinations soleil. La compagnie WestJet a d’ailleurs annoncé mercredi avoir conclu une entente en vue d’acheter Sunwing.

Avec les informations de Jean-François Coulombe