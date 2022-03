Deux rapports décrivent des lacunes dans le modèle de gouvernance de la Laurentienne

L’établissement sudburois a licencié quelque 200 employés et professeurs après s'être placé à l’abri de ses créanciers en février 2021. Depuis, la Laurentienne poursuit un processus de restructuration.

Le Nous Group, cabinet-conseil spécialisé en éducation supérieure, a étudié le fonctionnement du Conseil des gouverneurs, du Sénat et de l’Université Laurentienne pendant deux mois.

Un comptable nommé par la Cour pour appuyer l’établissement dans le processus de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies LACC , Lou Pagnutti, a également participé à la rédaction des deux rapports.

Il affirme que ces documents représentent un plan d’action pour que l’établissement puisse stabiliser ses finances au long terme.

Repenser le modèle de gouvernance

Il y a deux organes décisionnels principaux dans le modèle de gouvernance actuel de l’Université Laurentienne: le Sénat et le Conseil des gouverneurs.

Le Sénat s’occupe des questions académiques, tandis que le Conseil des gouverneurs veille à la gestion et à la performance de la Laurentienne. Nous Group a analysé les deux entités et produit deux rapports distincts.

Or, sur le terrain, les mandats et les domaines de responsabilité de ces deux instances se chevauchent et nuisent à la prise de décision et au partage de l’information, concluent les auteurs du rapport.

« Les enjeux révèlent un besoin de clarifier les rôles et les responsabilités, tout en améliorant le flux de l’information. » — Une citation de Extrait du rapport du Nous Group sur la gouvernance à l'Université Laurentienne

Le cabinet-conseil est d’avis que les changements recommandés pour le modèle de gouvernance peuvent être mis en place en moins de six mois.

Le rapport souligne également l’importance d’avoir une diversité d’expertise au sein du Conseil des gouverneurs.

L'Université Laurentienne a récemment transmis des millions de documents à Queen’s Park pour aider la province à faire la lumière sur ce qui a mené l'institution à se mettre à l'abris de ses créanciers. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Toujours selon le rapport, les membres spécialisés dans l’industrie minière et en relations publiques sont présentement surreprésentés, tandis que les membres spécialisés en comptabilité, gestion et finance sont sous-représentés.

Il faudra investir plus de 30 M$ sur trois ans pour améliorer le fonctionnement de l'Université Laurentienne, avance Nous Group.

Une refonte des systèmes technologiques est nécessaire pour centraliser les services aux étudiants et rendre les communications internes plus efficaces.

Un rapport silencieux sur le mandat multiculturel de l’établissement

Les rapports ne se penchent pas sur les questions liées au mandat multiculturel de l’établissement et à l’enseignement bilingue.

Le rapport sur le fonctionnement note que, pour avoir accès à plus de candidats pour certains postes, l’Université pourrait embaucher des candidats unilingues ou finaliser une politique de télétravail.

Le Conseil de l’Université Laurentienne pour la formation des Autochtones est d’avis que la direction ne respecte pas son mandat lié aux cultures anglophone, francophone et autochtones.

On a noté que le président ne prend pas part aux réunions mensuelles [...] et que les pratiques en matière d’embauche peuvent être perçues comme étant injustes , peut-on lire dans le rapport sur le fonctionnement de l’établissement.

De son côté, Lou Pagnutti insiste sur le fait que le mandat multiculturel fait partie intégrante de l’identité de la Laurentienne, et qu’elle guidera son avenir. (Archives) Photo : CBC/Erik White

Nous n’en parlons pas beaucoup dans ces rapports, parce Nous Group s’est principalement concentré sur les enjeux liés au fonctionnement et à la gouvernance , explique M. Pagnutti.

La place de l’éducation en français et de l’éducation autochtone au sein de la Laurentienne sera étudiée en détail lors du développement du plan stratégique de l’établissement.