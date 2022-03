Zones d’innovation: la confiance règne pour les projets de Rouyn-Noranda et Val-d’Or

Le député caquiste Donald Martel, adjoint parlementaire du premier ministre dans le dossier de zones d’innovation, s’est arrêté dans la région en début de semaine pour discuter avec les deux milieux de leur projet respectif.

À Rouyn-Noranda, les autorités municipales demeurent convaincues d’obtenir le feu vert pour la Zone d’innovation minière (ZIM), un carrefour où les entreprises minières, le monde de l’éducation et de la recherche travailleraient ensemble pour développer des solutions innovantes pour l’industrie.

Nous avons franchi plusieurs étapes depuis un an et à chaque fois on nous répète que notre dossier est de très grande qualité et qu’on ne travaille pas pour rien, souligne François Chevalier, directeur du développement et relations avec le milieu à la Ville de Rouyn-Noranda. On est en droit d’espérer et de s’attendre à une réponse positive, avec le financement qui vient avec , estime-t-il.

Québec a récemment annoncé ses deux premières zones d’innovation, à Sherbrooke et Bromont. Rouyn-Noranda espère figurer dans les prochaines annonces, afin de pouvoir lancer des projets évalués à plus de 350 M $ d’ici 10 ans dans le secteur de la cité étudiante.

Le gouvernement va y injecter des centaines de millions et c’est normal que ça soit long à se concrétiser, souligne François Chevalier. Nous continuons à avancer entre-temps. Nous devions proposer une série de projets rattachés à la zone d’innovation et tous les partenaires y travaillent. D’avoir la désignation par un programme gouvernemental en bonne et due forme, ça viendrait injecter une dose d’énergie majeure. Les avantages seraient indéniables et c’est pourquoi on y tient.

Val-d'Or aussi optimiste

À Val-d’Or, la Corporation de développement industriel poursuit aussi des travaux autour du projet qui s'appelle désormais Novinor Innovation. L’organisme a retenu les créneaux de la logistique nordique et de la connectivité en milieu isolé pour y développer des projets de recherche.

Ce sont des créneaux dans lesquels on se démarque depuis plusieurs années, grâce entre autres au Centre de transit minier ou au travail de l’UQAT et de Meglab sur les communications souterraines, souligne le commissaire industriel Jean-Yves Poitras. Notre vision, c’est de les prendre et les propulser pour que nos projets de recherches aient le plus de rayonnement possible à travers le monde. Québec veut devenir un expert incontournable et il faut arriver avec des créneaux d’innovation où notre expertise est bien assise , ajoute-t-il.

Jean-Yves Poitras, commissaire industriel de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Selon Jean-Yves Poitras, le projet va plus loin qu’une simple désignation comme zone d’innovation.

Pour nous, c’est un projet de société qui nous permet de planifier le développement futur de Val-d’Or vers l’économie du savoir, moins encarcanée dans les ressources naturelles, ajoute-t-il. On y travaille depuis 2008 et les zones d’innovation arrivent à point pour s’arrimer à nos visées.

La zone d'innovation de Val-d'Or serait située dans le secteur de l'aéroport. Photo : gracieuseté CDIVD

Avant même d’avoir le feu vert de Québec, Novinor Innovation entend préparer le terrain pour le développement d’une nouvelle rue dans le parc aéroportuaire, en vue de la construction d’un centre de recherche. L’investissement pourrait se chiffrer à 20 M $. L’organisme va travailler dans les prochains mois à bâtir son plan d’affaires et préciser le financement.