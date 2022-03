Trois-Rivières à table est de retour tout le mois de mars

Les restaurateurs et les producteurs locaux pourront accueillir à nouveau les gourmets toutes les fins de semaine de mars. L’événement Trois-Rivières à table reviendra à sa forme habituelle.

Cette année, la vingtaine de restaurateurs participants prévoit un retour en force. Jusqu’au 12 mars, ils ne peuvent pas dépasser 50 % de leur capacité d’accueil. Après cette date, il n’y aura plus de restrictions. Même le passeport vaccinal ne sera plus demandé.

C’est pour ça qu’on étire l’événement sur un mois plutôt que sur 10 jours. Ça va permettre à la population de découvrir plus d’un restaurant. expliquait Gena Déziel, la directrice générale de Trois-Rivières Centre, à l’émission En direct.

Du mercredi au dimanche jusqu’au 26 mars, les restaurateurs participants sont jumelés à des producteurs régionaux et doivent composer un menu à partir de leurs produits. L’organisateur essaie de varier chaque année le jumelage.

« C’est sûr qu’après sept ans, y’en a plusieurs qui sont revenus à quelques reprises, mais on essaie dans la mesure du possible de respecter cet élément pour justement que les producteurs puissent découvrir de nouveaux restaurateurs et vice-versa. » — Une citation de Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre

La Fromagerie L'Ancêtre de Bécancour participera à nouveau à l'événement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Se faire connaître des consommateurs

C’est une belle occasion pour les producteurs de se faire connaître des consommateurs de la région.

La Fromagerie L’Ancêtre à Bécancour célèbre en 2022 ses 30 ans d’existence, mais constate qu’il demeure peu connu des gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Pour Sophie Labarre, responsable du service à la clientèle et du marketing à la Fromagerie L’Ancêtre, l’événement gastronomique contribue à combler cette lacune. On est connu partout au Canada. Vous allez à Vancouver, les gens nous connaissent très bien, ils connaissent la marque. Mais dans la région, le monde voit pas la large gamme qu’on a. Le but c'est de se faire connaître au maximum par les gens de la région.

Renouer avec le centre-ville

Depuis le 28 février, le télétravail n’est plus obligatoire. Le centre-ville compte entre 6 et 7 000 travailleurs qui ont déserté les restaurants et les commerces au cours des deux dernières années.

Ce retour est anticipé avec soulagement pour les entreprises et restaurateurs du centre-ville.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger