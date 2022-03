Le Yukon annonce la levée de toutes les restrictions sanitaires

Après deux années longues et difficiles, 2022 semble prometteuse , avance Sandy Silver mercredi.

Selon le premier ministre, le territoire a passé la vague d’Omicron et le système de santé a été préservé grâce à la diligence des Yukonnais qui ont suivi les mesures de santé publique .

À partir du 18 mars, les masques ne seront plus obligatoires dans les espaces publics, mais leur usage reste vivement recommandé.

La preuve de vaccination ne sera plus demandée pour avoir accès à certains lieux comme les restaurants ou les salles de spectacles.

Si elles sont levées par le gouvernement, ces mesures peuvent tout de même rester en place à la discrétion des commerces et des organismes du territoire, explique le premier ministre.

Dernière mesure à être levée : la preuve de vaccination pour les employés gouvernementaux. Celle-ci cessera d’être obligatoire à partir du 4 avril. Selon Sandy Silver, mi-février, près de 95 % des employés de la fonction publique avaient attesté être complètement vaccinés.

Faire une grande fête

Kyle Miller, propriétaire de la brasserie Polarity se réjouit de ces annonces et dit avoir vraiment hâte de voir les choses revenir à la normale.

Ça fait presque deux ans qu’on est ouvert et on n’a jamais fait de fête, je pense que ça serait vraiment bien d’organiser une fête en mai, quand on sera à l’aise, quand ça sera sécuritaire, quand ça sera OK.

Celui dont l’entreprise a ouvert avec la pandémie se dit très content de pouvoir exploiter son commerce de la façon dont il l'avait imaginé au début.

Et pour lui, les changements les plus importants vont avoir lieu dès vendredi, alors que les bars et restaurants auront le droit d’accueillir des clients sans limites de capacité.

« Même quand on avait des personnes vaccinées qui portent le masque, on a dû en refuser certains, car nous n’avions pas de place pour les accueillir, alors récupérer notre capacité entière va être une énorme étape. » — Une citation de Kyle Miller, propriétaire, brasserie Polarity

Il explique tout de même qu’il aura très prochainement une conversation avec ses employés pour savoir s’ils sont à l’aise avec la levée de toutes les restrictions à la brasserie.

Sylvain Belmondo, qui possède la boutique de produits gastronomiques Le Gourmet, explique pour sa part qu’il ne voit pas d’inconvénient si ses clients veulent se présenter masqués ou non.

Je vais suivre les recommandations du gouvernement et laisser mes clients choisir ce avec quoi ils seront le plus confortables.

Pour lui, faire respecter la règle du port du masque n’a pas été très compliqué, mais il accueille tout de même bien les nouvelles annonces.

Les gens ont été assez divisés comme ça et si ça peut permettre une certaine forme d’apaisement, je pense que ça n’est pas plus mal.

Le 2 mars, le Yukon comptait 36 cas actifs pour un taux de positivité de près de 32 %.

Avec les informations de Claudiane Samson et CBC News