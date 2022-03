Le chef précise que le Service de police de la Ville de Québec SPVQ a terminé l’évaluation des tâches du Groupe de relation et d’intervention policière auprès de la population (GRIPP), notamment responsable de la surveillance des bars et du crime organisé. Il reste maintenant à rédiger le rapport et, surtout, il faudra négocier les changements avec la Fraternité des policiers de la Ville de Québec.

Je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas négociées avec la Fraternité. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui de quoi ça va avoir l'air , explique Denis Turcotte. Ce que je présente est positif, j'ose espérer qu'on va pouvoir s'entendre.

Le maire Bruno Marchand l’appuie dans ses démarches. Sur la réorganisation du Groupe de relation et d’intervention policière auprès de la population GRIPP , il n'a pas le choix, il doit travailler avec ses policiers et la Fraternité.

Enquête en cours

Plusieurs enquêtes sont toujours en cours concernant certains des policiers de cette unité filmés dans des arrestations musclées. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) et la Commissaire à la déontologie policière n’ont toujours pas fait connaître leur conclusion. Cinq policiers avaient été suspendus dans la foulée de la diffusion des vidéos, mais ils ont tous été réintégrés depuis.