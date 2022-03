Frabio : quatre médias franco-albertains en une seule application mobile

Lancée officiellement en ce deuxième jour du Mois de la francophonie albertaine à la Cité francophone d’Edmonton, l’application mobile Frabio est le fruit de l’union entre Le Franco, Radio-Cité, Boréal FM et Nord-Ouest FM.

Les sections Lire et Écouter de l'application regroupent les productions écrites et audio de ces quatre médias ou producteurs indépendants. Une troisième section : Vivre, est la version numérique de l’annuaire des entreprises et des services offerts en français en Alberta.

Il y a une fierté ambiante, a souligné d’emblée le directeur général du journal Le Franco, Simon-Pierre Poulin. C'est la toute première fois que les quatre médias francophones de l'Alberta joignent leurs efforts de façon concertée pour que la communauté franco-albertaine soit mieux desservie.

Se tailler une place

Au-delà de son désir de connecter les francophones de l’Alberta, Simon Pierre Poulin estime que l’application mobile est aussi un moyen d’affirmer la place de l’information communautaire en français dans l’univers numérique.

L’idée à l'origine de Frabio est d’avoir notre plateforme qui nous appartient sur laquelle on peut déposer notre propre contenu sans avoir à dépendre des géants du web, explique Simon-Pierre Poulin.

La diffusion du contenu français est freinée par les grosses industries où on n’a pas de pouvoir , a expliqué celui qui a piloté le projet depuis les deux dernières années. Les algorithmes de Facebook ou Twitter changent plus rapidement que notre capacité à s’adapter.

Un sentiment partagé par la directrice des communications et animatrice à Boréal FM, Ariane Corneau. En tant que radio, on est sur beaucoup de plateformes audionumériques[...], mais est-ce qu’on cible vraiment notre population?

Elle croit que Frabio est un outil pour rejoindre efficacement son public cible sans que son contenu ne se perde dans l'océan numérique. Chaque vue, chaque écoute est une célébration en soi. Mais si j’ai une centaine de vues au Québec, ce n'est pas le même effet qu’une centaine de vues en Alberta.

Alyson Roussel (à gauche) et Ariane Corneau (à droite) de Boréal FM se réjouissent de l'arrivée de l'application Frabio. Selon elles, c'est un moyen de rassembler les médias de la francophonie minoritaire tout en préservant leur identité. Photo : Radio-Canada / François Joly

Le fait de pouvoir diffuser son contenu sans l'éparpiller sur plusieurs plateformes différentes va faciliter la vie de beaucoup de gens et des producteurs de contenu, pense le directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, Denis Perreaux.

C’est le fun aussi d’avoir une plateforme avec un stop pour voir les services [offerts en français] ou si tu veux écouter quelque chose ou si tu veux lire [...] au même endroit , pense celui qui participe au balado La Place produit par la Société historique francophone de l'Alberta.

« Ce n’est que le début! » — Une citation de Simon-Pierre Poulin, directeur général, Le Franco

Le groupe prévoit ajouter d'autres fonctionnalités à l'application, a annoncé Simon-Pierre Poulin.

Frabio est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.

Avec les informations de François Joly