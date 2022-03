Le Festival Freeze Frame est de retour en salle au Manitoba

Un choix artistique important pour Pascal Boutroy, cofondateur, directeur général et directeur artistique du festival. Winnipeg est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup d’ethnies et de cultures qui sont représentées. Et pourtant, comme souvent en Amérique du Nord, l’offre au niveau des films et de la télévision est principalement américaine des États-Unis. En créant ce festival de films pour enfants, on s’est dit qu’on allait faire honneur à la diversité des cultures qui sont ici.

Chaque année depuis 26 ans, Freeze Frame propose une programmation bilingue exigeante pour son public. Pascal Boutroy cherche à répondre à plusieurs critères d’équité, comme la parité entre les hommes et les femmes parmi les réalisateurs et les scénaristes.

« Pour moi, la diversité est un point qui est très important surtout dans le domaine artistique. Je crois que l’art meurt du manque de diversité. » — Une citation de Pascal Boutroy, directeur général et artistique du Festival Freeze Frame

Le directeur artistique du festival souhaite aussi un équilibre entre les films pour les enfants de tous âges [...] des films adaptés à la sensibilité des enfants de chaque âge .

L’objectif est de représenter toutes les situations possibles pour permettre aux enfants de s’identifier aux personnages des films.

Pour Pascal Boutroy, toute cette diversité, elle enrichit l'expérience des jeunes. Il y a aussi cet effet de validation où quand on voit des gens qui nous ressemblent, aussi bien en extérieur ou en intérieur en termes de sensibilité, cela permet de mieux s’accepter soi-même .

Les relations parents-enfants à l’honneur

On pourrait donc penser que les thématiques abordées par les réalisateurs et scénaristes sont très variées. Pourtant, un fil conducteur se dessine dans cette édition du festival.

S’il s’agit d’un hasard total pour le directeur général de Freeze Frame, une partie des créateurs semblent particulièrement intéressés par les relations entre les pères et leur enfant.

On n’a pas de thème au festival mais il se trouve que cette année, il y a un certain nombre de films qui explorent les relations entre les pères et les enfants , précise le directeur artistique.

Ces histoires, qui proviennent du monde entier, représentent une opportunité unique de les découvrir à Winnipeg, ajoute M. Boutroy. C’est une chance unique de voir ces films parce que beaucoup de ces films ne reviendront pas.

Ils ne reviendront pas, car pour le directeur général du festival, ces films ne seront plus diffusés ailleurs pour des raisons d’économie de marché.

Quelque part, ça tient à la société de consommation. Je crois qu’il n’y a pas assez de gens qui reconnaissent que les produits artistiques ne sont pas des produits de consommation comme les autres. Il y a des forces du marché qui poussent à ce qu’on considère les œuvres artistiques ou culturelles comme des produits qui sont remplaçables. Il y a toute une force qui nous pousse à croire que, parce que c’est nouveau, c’est mieux , déplore Pascal Boutroy.

« Venez voir ces films, car c’est comme une fenêtre sur le monde et puis c’est bon. » — Une citation de Pascal Boutroy, directeur général et artistique du Festival Freeze Frame

Des écoles en demande

Les divisions scolaires de la ville travaillent, pour certaines, depuis de nombreuses années avec le Festival Freeze Frame.

La Winnipeg School Division nous achète depuis pratiquement plus de 20 ans pour 5 000 dollars de places pour enfants. Ça fait 1 000 places. Et puis la Division scolaire franco-manitobaine le fait aussi maintenant , précise M. Boutroy.

« Le milieu éducatif a très vite compris que ces films-là pouvaient être profitables pour les jeunes. » — Une citation de Pascal Boutroy, directeur général et artistique du Festival Freeze Frame

Une activité qui ne se résume pas uniquement au festival annuel mais à un travail actif sur le terrain. La moitié de l’activité de Freeze Frame consiste à organiser des ateliers de création vidéo dans les écoles et dans des camps de vacances, en français et en anglais.

L’objectif de Freeze Frame depuis sa création est de travailler au développement des jeunes en leur donnant des outils pour créer leur propre film.

On veut offrir aux gens des films différents avec des histoires racontées de façon différente, mais on veut aussi leur offrir des moyens de faire leur propre film et de s'exprimer, toujours avec cette philosophie que c’est bon pour le développement des jeunes. C'est bon pour leur santé mentale, c’est bon pour leur recherche du bonheur parce que quand on peut s’exprimer, on est plus heureux , conclut M. Boutroy.

Le Festival Freeze Frame se tiendra du 6 au 13 mars.

Ce sont dix films et trois compilations qui seront diffusés au Centre culturel franco-manitobain. Ils seront aussi disponibles en ligne via le site internet de Freeze Frame  (Nouvelle fenêtre) .