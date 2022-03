Les pétrolières albertaines ont besoin de travailleurs

Nassima Way

Nassima Way

Lors des sept dernières années, les prix du pétrole étaient bas. La force de travail a donc été réduite, mais quand les prix remontent comme on le voit actuellement, il faut former, entre autres, des équipes de forage pour répondre à la demande de pétrole , dit le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers ACPP Tim McMillan.

Il ajoute que lors d’une phase de croissance comme celle-ci, il est toujours difficile de trouver des employés.

En décembre, l'Association des services pétroliers du Canada anticipait déjà une pénurie de personnel dans le secteur. Sa présidente, Gurpreet Lail, croit d’ailleurs que cela ralentira la croissance de certaines pétrolières : Nous avons besoin de personnel dans les entreprises de fracturation hydraulique, dans celles du transport et de la manufacture.

Développer des compétences

Le gouvernement de l'Alberta est au courant de cette situation. C’est pour cela que le nouveau budget inclut une enveloppe de 600 millions de dollars pour la formation de travailleurs et le développement de leurs compétences selon le secteur d’activité, explique Doug Schweitzer, le ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation.

Nous devons nous assurer que nous attirons des travailleurs et que ces travailleurs ont les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des employeurs. Qui aurait cru il y a un an et demi qu’une pénurie de travailleurs pourrait ralentir la croissance économique de notre province? dit le ministre.

De plus, l’industrie pétrolière et gazière est en pleine transformation en raison de la transition énergétique.

Donc en plus de former des travailleurs pour des compétences traditionnelles comme le forage, il faut aussi développer les compétences nécessaires au succès de cette transition.

Kevin Krausert, le président d’Avatar Innovation, un incubateur et accélérateur dans l’innovation des technologies de la transition énergétique, indique que les formations doivent également être adaptées aux besoins des nouvelles générations, plus intéressées de travailler dans une entreprise qui intègre les valeurs climatiques.

Je crois que la première étape sera d’affirmer que l’industrie pétrolière est un partenaire important [pour atteindre] les ambitions climatiques de la planète , dit M. Krausert.