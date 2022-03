Le Ciné Vidéo Club d’Amos ferme ses portes

Le Ciné Vidéo Club d’Amos a annoncé samedi dernier sa fermeture prochaine et procède actuellement à une vente de liquidation. Celui de La Sarre a fermé ses portes en août dernier, ce qui laisse seulement celui de Rouyn-Noranda.

Pour contrer la dégringolade graduelle de la location de films, l’entreprise a diversifié son offre au cours des dernières années. Elle a mis l’accent sur les jeux et les jouets, en plus de vendre des produits d’entretien ménager. À Amos, le Ciné Vidéo Club a aussi développé une ligne de ballons à l’hélium.

Mais la pandémie, avec ses confinements et ses mesures sanitaires, aura finalement servi le coup de grâce au commerce de la 1re Avenue, explique la gestionnaire des Ciné Vidéo Club de la région, Nathalie Fillion.

La COVID a fait extrêmement mal. Le fait qu’on ait été fermés, les gens ont été obligés de s’abonner encore plus à Netflix et compagnie. On pensait que ça allait repartir un peu comme les cinémas, mais pas du tout. C’est rendu trop facile d’avoir accès à tous les films que tu veux, de chez toi , souligne-t-elle.

La pandémie aura finalement servi le coup de grâce au commerce de la 1re Avenue. Photo : Gracieuseté

La chute a été drastique pour la location de films, mais les ventes sont aussi à la baisse pour les jouets. Depuis le début de la pandémie, les gens se tournent vers le commerce en ligne.

Avant, on survivait, mais là, le fait que les gens ont été isolés pendant plusieurs mois, ils se sont mis à commander en ligne. Même les ventes de jouets en ont subi les répercussions. Les jouets occupent les trois quarts du magasin, mais il y a tellement de gens qui commandent sur les grosses plateformes comme Amazon , fait valoir Nathalie Fillion.

Trois employés sont touchés par la fermeture du Ciné Vidéo Club d’Amos.

Le Ciné Vidéo Club d’Amos. Photo : Gracieuseté

Rouyn-Noranda s’en tire

Bien qu’il soit confronté à des enjeux similaires, le Ciné Vidéo Club de Rouyn-Noranda ne serait toutefois pas menacé pour le moment.