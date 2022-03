Un mandat confié par Saguenay pour évaluer la restauration du monument Price

Le Centre de conservation du Québec CCQ est spécialisé dans la restauration et la préservation du patrimoine québécois.

Érigé en 1881, le monument en hommage à la famille Price, qui dirigeait l’industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, arbore les signes du passage du temps.

Le plus vieux monument de Saguenay craque, s’effrite et a un besoin de polissage. La Ville l’a cité patrimonial en 2008. Quatorze ans plus tard, des actions sont nécessaires pour le préserver.

Effectivement, c’est un monument aujourd’hui pour lequel il va falloir prendre une décision rapidement parce qu’à un moment donné, plus tu laisses aller dans le temps et plus il se détériore , explique Carl Dufour, conseiller municipal et membre du comité patrimoine de Saguenay.

Le monument Price est érigé près de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

S’il a déjà été question de déplacer l’obélisque au carrefour giratoire de la rue Jacques-Cartier, cette idée avait été abandonnée en raison d’une controverse. Des citoyens, le sociologue et historien Gérard Bouchard en tête, s’étaient opposés à la mise en valeur du monument, selon eux symbole de l’asservissement des francophones dans la région.

La possibilité de déménager la statue à Kénogami, où la compagnie a fondé une usine de pâtes et papier, avait aussi été écartée.

Des critiques dans le passé

Critiquée à maintes reprises pour avoir laissé des pans de son histoire crouler sous le pic des démolisseurs, la Ville ne peut plus répéter les erreurs du passé. La restauration de l’obélisque Price, haut de 15 mètres, revêt donc une importance capitale.

C’est un peu malaisant de détruire nos œuvres d’art public. Il y a une histoire en arrière de ce monument. Je vois mal comment une ville peut se départir de sa plus vieille œuvre qui est d’une grande importance. On parle de la famille Price. C’est une famille qui a eu de l’importance pour le développement de la ville , enchaîne Carl Dufour, qui est aussi président de l’arrondissement de Jonquière.

Le monument Price Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Au conseil de statuer

Le monument, visible des kilomètres à la ronde, servait aussi de repère pour les bateaux naviguant sur le Saguenay en direction de Chicoutimi.

Quand le monument a été installé là, ça avait une importance et ça a une histoire , insiste Carl Dufour.

Selon le conseiller Carl Dufour, il coûtera entre 500 000 $ et un million de dollars pour restaurer le monolithe. Il reviendra aux élus de Saguenay de statuer sur cette question lors d’une prochaine séance du conseil municipal.

Reconnaissance de Saint-Jean-Vianney

En plus de se soucier du sort du monument Price, Saguenay veut également obtenir une reconnaissance de la part du gouvernement fédéral pour le site du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Cité par Saguenay et par Québec, l’ancien village englouti en 1971 fera l’objet d’analyses par la Commission des lieux et monuments historiques. Une réponse est attendue au cours des prochains mois.

Des actes de vandalisme ont récemment été perpétrés au lieu de commémoration aménagé par la Ville. Des panneaux d’interprétation ont été endommagés ou carrément dérobés.

Saguenay a l’intention d’y voir afin que le site soit mieux protégé. Les personnes à l’origine des méfaits demeurent toujours au large.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon