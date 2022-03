Le train léger lancé prématurément pour des raisons politiques, selon un dirigeant du GTR

C’est ce qu’à indiqué le président-directeur général PDG du Groupe de transport Rideau (GTR), Nicolas Truchon dans un affidavit : Il y avait une pression politique intense pour mettre le système en service lorsqu’il était presque terminé .

L'affidavit cite Matthew Slade, qui occupait un rôle de direction parmi les constructeurs de la ligne ferroviaire, et qui affirme que la Ville est allée de l'avant sans suivre les conseils des constructeurs.

Bien que le Groupe de transport Rideau GTR ait officiellement remis le système à la Ville à la fin du mois d’août 2019, les fonctionnaires de la Ville, dont le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, aujourd’hui à la retraite, avaient toujours dit qu'il faudrait quelques semaines avant que le train léger soit ouvert au public.

La Ville a décidé unilatéralement d'offrir le plein service au public le 14 septembre 2019, soit seulement deux semaines après que [la remise] ait été réalisée. La Ville n'a consulté ni le Groupe de transport Rideau GTR ni l'entrepreneur de construction avant de prendre cette décision , selon l'affidavit de Truchon.

Ce dernier soutient également que le Groupe de transport Rideau GTR et les consultants de l’époque, la firme STV, ont recommandé une ouverture douce pour le système .

De l’avis de M. Slade, la Ville n'a pas tenu compte de cette recommandation en raison de la pression politique exercée pour rendre le système opérationnel , peut-on lire dans la déclaration sous serment.

Le train léger a repris son service partiellement à Ottawa le 12 novembre (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le dirigeant de Groupe de transport Rideau GTR a également déclaré qu'un lancement en douceur aurait permis la tenue d' une partie normale de la période de rodage naturelle pour un projet de cette nature . Au lieu de cela, il dit qu'il y a eu plus de critiques publiques en raison du lancement complet.

Les problèmes liés au train léger ont également été aggravés par la décision de la Ville d'interrompre le service d'autobus simultané pendant la période de démarrage, ne laissant aucune alternative à ses usagers , a déclaré M. Truchon.

« Le public et les élus ont semblé ne pas vouloir accepter les douleurs de croissance normales associées à la mise en ligne d'un système de cette nature. » — Une citation de Nicolas Truchon, PDG, Groupe de transport Rideau

Un lancement approuvé par Groupe de transport Rideau GTR , selon le maire

Rencontré par les journalistes mercredi, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a mentionné être fondamentalement en désaccord avec l’interprétation de Nicolas Truchon.

Ils m’ont, en fait, présenté une clé géante pour dire : voici le début du train léger. C’était leur décision et évidemment nous les avons consultés , a répondu le maire.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les affirmations de M. Truchon selon lesquelles la Ville a décidé unilatéralement de lancer la ligne de la Confédération font partie d'une motion déposée au tribunal mardi par le Groupe de transport Rideau GTR .

Le groupe tente de mettre un terme aux efforts de la Ville qui souhaite que le déclarer en défaut de paiement de son contrat le liant à la municipalité.

En septembre 2021, la Ville a émis une deuxième mise en demeure à l'encontre du Groupe de transport Rideau GTR après que deux trains aient déraillé en autant de mois. À la mi-décembre, elle a demandé au tribunal de confirmer que le groupe n'avait pas respecté ses obligations dans le cadre de l'accord de projet.

Si le tribunal estime que le Groupe de transport Rideau GTR est en défaut, la Ville pourrait mettre fin au contrat d'entretien de 30 ans, d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. La résiliation du contrat serait préjudiciable à l’entreprise, qui a déjà perdu 42 millions $ en paiements de la part de la Ville. Selon les documents judiciaires, elle a déduit 13 millions $ des paiements au Groupe de transport Rideau GTR dans les quatre derniers mois de l’année 2021 en raison des deux déraillements.

Le Groupe de transport Rideau GTR soutient qu’Ottawa n'a pas suivi le processus de résolution des conflits prévu dans l'accord de projet et que la demande devrait donc être suspendue.

La justice pour détourner l’attention de l’enquête

Selon les documents judiciaires, le mécanisme de résolution des litiges est clairement défini dans le contrat et prévoit des mesures de plus en plus graves si la Ville d’Ottawa et le Groupe de transport Rideau GTR ne parviennent pas à régler leurs différends.

L’entreprise affirme que la Ville a indûment sauté la phase d'adjudication du processus, la troisième étape, et sa motion stipule que les parties doivent achever l'adjudication avant qu'un différend ne soit soumis à l'arbitrage ou à un litige devant ce tribunal .

Au lieu de cela, après que les dirigeants du Groupe de transport Rideau GTR n'aient pas été en mesure de résoudre leur différend lors d'une réunion le 9 novembre avec le directeur du programme de construction ferroviaire à la Ville d'Ottawa, Michael Morgan, et la nouvelle directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, la Ville a décidé de déposer une demande au tribunal le 15 décembre.

Dans son affidavit, M. Truchon affirme que la décision de la ville d'aller directement en cour était également motivée par des raisons politiques , suggérant que la Ville cherchait à détourner l'attention du public du fait que la province avait lancé une enquête publique sur la ligne de la Confédération.

Depuis que l'idée d'une enquête provinciale a fait la une des journaux, la Ville a lancé cette demande par surprise, en sautant l'étape de l'arbitrage , plaide l'affidavit.

La Ville a affirmé que sa demande est urgente et qu'elle devrait être entendue de manière accélérée.

On ne sait pas quand la requête du Groupe de transport Rideau GTR visant à suspendre la demande de la Ville sera entendue par le tribunal. L'enquête de la province sur le train léger est en cours, et des audiences publiques sont prévues au printemps.

Avec les informations de Joanne Chianello de CBC