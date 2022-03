La durée de vie de la mine Lamaque à Val-d’Or prolongée de 5 ans

C’est ce qu’on apprend d’une nouvelle étude technique qui a été rendue publique par Eldorado Gold, propriétaire de la mine.

Le projet Lamaque comprend trois terrains distincts, mais contigus : Lamaque Sud , Sigma-Lamaque et Aumaque.

Les sites pouvant être exploités dans ces secteurs font en sorte que la minière devrait demeurer en opération pour au moins les 10 prochaines années selon le vice-président directeur général de l'entreprise, Sylvain Lehoux.

La mine pourrait produire annuellement plus de 190 000 onces d'or.

Cette étude économique nous permet de rallonger la durée de vie de la mine, d’avoir une production constante qui évolue. C’est un gisement de qualité , assure le vice-président directeur général.

Le directeur général de la mine Lamaque, Sylvain Lehoux. Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

L’entreprise poursuit aussi son forage dans le secteur avec l’objectif d’exploiter la mine pour davantage d’années.

D’obtenir une pérennité d’un gisement pour nous c’est extrêmement important et c’est ce qu’on fait avec notre équipe en ce moment. On travaille bien fort pour être capable de bien identifier nos gisements, de bien les opérer et avoir une pérennité. On ne veut pas être là pour quelques années, on veut être là pour plusieurs années , affirme Sylvain Lehoux.

La mine emploie actuellement 440 personnes et ce nombre pourrait continuer d’augmenter dans les prochaines semaines.